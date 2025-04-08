Бесплатное жилье для переселенцев в Харькове можно найти по нескольким адресам, также есть платформа для удобного поиска

Предлагается бесплатное жилье для переселенцев в Харькове, там обустроили кровати в общежитиях, медучреждениях и гостиницах, сообщает Politeka.net.

Согласно обновленным данным, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут воспользоваться возможностью временного убежища, которое предоставляют несколько организаций и учреждений.

Одним из ключевых источников есть благотворительный фонд «Защита». ВПЛ могут обратиться за помощью по телефону: +38 (057) 750-14-17. Фонд не только селит ВЛЛ бесплатно, но и оказывает поддержку по другим вопросам, связанных с проживанием.

Также к приюту присоединились харьковские высшие учебные заведения. В частности, Харьковский государственный университет готов разместить людей в 135 комнатах с 400 койками. За дополнительной информацией и для регистрации можно обращаться к контактному лицу - Дмитрию Мкртичьяну по телефону: (067) 571-70-69. Адрес учебного заведения: ул. Отакара Яроша, 11

В общежитии Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетовым для ВПЛ предоставляют возможность временного проживания. По этому адресу – улица Отакара Яроша, дом. 7 – доступно 100 комнат, рассчитанных на 125 мест. Для получения подробной информации или подачи заявки на поселение обращайтесь к контактному лицу — Алле Бочарник по телефону (095) 319-54-71.

Бесплатное жилье для переселенцев в Харькове можно найти воспользовавшись онлайн-платформой «Прихисток» . Этот сервис был создан в начале полномасштабной войны с целью помощи ВПЛ по всей Украине и позволяет оперативно найти доступную недвижимость в разных регионах страны.

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