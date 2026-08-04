Доплати для пенсіонерів у Харківській області передбачені для окремих категорій громадян відповідно до чинного законодавства, повідомляє Politeka.net.

Однією з форм державної підтримки є надбавка за особливі заслуги перед Україною, яку призначають громадянам, що відповідають визначеним законом критеріям.

Право на таку виплату, зокрема, мають багатодітні матері, які виховали щонайменше п'ятьох дітей до досягнення ними шестирічного віку. У Пенсійному фонді України пояснюють, що надбавку встановлюють до пенсії за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області залежать від кількості вихованих дітей та розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень, а розмір надбавки визначають у відсотках від цієї суми.

Для жінок, які виховали п'ятьох дітей, щомісячна доплата становить 908 гривень. За шістьох дітей передбачено 934 гривні, за сімох — 960 гривень, за вісьмох — 986 гривень, за дев'ятьох — 1 012 гривень, а за десятьох і більше — 1 038 гривень.

Після смерті одержувача частину цієї виплати можуть отримувати непрацездатні члени його сім'ї. Якщо право має одна особа, їй призначають 70% від належної суми. Якщо таких осіб двоє або більше, виплата становить 90% від попереднього розміру та розподіляється відповідно до вимог законодавства.

Крім того, законодавством передбачені вікові доплати до пенсії. Після досягнення 70 років автоматично нараховують 300 гривень, після 75 років — 456 гривень, а після 80 років — 570 гривень.

У Пенсійному фонді наголошують, що для призначення вікової надбавки окремо звертатися не потрібно. Якщо право на доплату виникає посеред місяця, першу виплату розраховують пропорційно кількості днів після дня народження, а надалі кошти нараховують у повному обсязі.

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