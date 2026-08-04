Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 5 по 11 серпня демонструє, що літо не відступає, але екстремальна спека триватиме недовго.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 5 по 11 серпня обіцяє спекотний початок, а ближче до вихідних температура почне поступово знижуватися. Після кількох днів сильної спеки в місто прийде більш комфортна погода.

У середу, 5 серпня, вдень прогнозують до +32°, уночі — близько +22°. Уже в четвер стане ще тепліше — до +33°. Найспекотнішим днем тижня буде п'ятниця. Синоптики прогнозують до +34°, а ніч залишиться теплою — близько +24°, повідомляє офіційний сайт Гідрометцентру.

У суботу спека почне відступати. Максимальна температура знизиться до +29°, а ввечері можливий невеликий дощ. Він не буде тривалим, але допоможе освіжити повітря після кількох гарячих днів.





У неділю стовпчики термометрів покажуть до +26°, уночі — близько +21°. На початку нового тижня похолодання продовжиться. У понеділок вдень очікується +25°, а вночі — +19°. У вівторок денна температура майже не зміниться, зате після заходу сонця стане значно свіжіше — близько +16°.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 5 по 11 серпня буде корисним для тих, хто планує відпочинок, поїздки або роботу просто неба. Найспекотніші дні припадуть на середину тижня, а вже з вихідних перебувати на вулиці стане значно комфортніше.

За попередніми даними, сильних дощів чи гроз найближчими днями не прогнозують. Лише ввечері 8 серпня можливі невеликі опади. В іншому погода буде сухою, із поступовим зниженням температури.

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