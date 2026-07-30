Прогноз погоди в Харківській області на серпень допомагає жителям ббудувати плани відповідно до умов.

Прогноз погоди в Харківській області на серпень свідчить, що останній літній місяць розпочнеться комфортним теплом, у першій половині принесе хвилю сильної спеки, а після середини серпня температура помітно знизиться, пише Politeka.net.

Перші дні місяця будуть переважно сонячними. 1 серпня повітря прогріється до +26 градусів, а вже 2 числа очікується потепління до +30. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть +17…+19.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

Із 3 по 7 серпня регіон опиниться під впливом спекотної погоди. Денна температура підніматиметься від +31 до +34 градусів, найвищі значення прогнозують 5 та 6 серпня. Водночас синоптики очікують короткочасні дощі 4 серпня, а також мінливу хмарність 5–7 числа.

Прогноз погоди в Харківській області на серпень також показує, що 8 та 9 серпня спека послабиться до +27 градусів. У ці дні можливі опади, після яких повітря стане свіжішим. На початку другого тижня температура знизиться до +26, а нічні показники коливатимуться від +16 до +18.

У середині місяця нестійкий характер погоди збережеться. 12–14 серпня місцями прогнозують короткочасні дощі, хоча вдень повітря прогріватиметься до +27…+28. Уже 15 та 16 серпня опади припиняться, а максимальні значення становитимуть близько +22.

Починаючи з 17 серпня, в області встановиться більш прохолодна та стабільна погода. Майже до 23 числа вдень прогнозують близько +21 градуса, уночі — +17…+18. Більшість днів буде сонячною або з невеликою хмарністю без істотних опадів.

За попередніми прогнозами синоптиків, друга половина серпня стане значно комфортнішою після спекотного початку місяця, що створить сприятливі умови для відпочинку, роботи на відкритому повітрі та сезонних поїздок.

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