Жителів Полтавської області попередили про запровадження планових графіків відключення світла на 31 липня та 1 серпня.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 31 липня та 1 серпня вводять через планові профілактичні та ремонтні роботи, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 31 липня та 1 серпня триватимуть багато годин поспіль. Енергетики проводитимуть технічне обслуговування обладнання, перевірку стану мереж та необхідні ремонтні заходи, щоб забезпечити більш стабільну роботу системи електропостачання.

31.07.2026, з 08:00–17:00 години ремонтні роботи проводитимуться у селі Кунцеве. На період їх виконання без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Гористий пров. — 2, 4

Зелена — 1

Клубна — 4

Лісний пров. — 1, 3, 4, 6

Першотравнева — 4, 6, 16

Полтавська — 2, 3, 5, 6/2, 9, 11, 15/1

Садовий пров. — 4, 6

Тараса Шевченка пров. — 3/1, 5, 9, 9А, 11, 12, 15, 15А, 17

Центральна — 59/2, 61, 63/1, 63/1А, 67/1, 68, 69/2, 70, 71

Шкільний пров. — 1, 3, 6

Також 31 липня вимикатимуть електрику в селі Клюсівка, проте знеструмлення діятимуть з 08:00–17:00 години на вулиці:

Вільхова — 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Живилівська — 6

Красноармійська — 7

Молодіжна — 1

Центральна — 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70

пров. Шкільний — 7

пров. Ювілейний — 1, 2, 4, 7, 12, 14

1 серпня з 08:00 до 17:00 планові відключення діятимуть у селі Бондури. Протягом цього часу без електроенергії тимчасово залишаться окремі споживачі за адресою:

Бондурівська — 2, 3, 13, 15, 18

Марусичівська — 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 16, 23, 27, 28, 31, 57

Скрилівська — 1, 3, 3а, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 26

Ставкова — 2, 4, 5, 6а, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 22

Також 01.08.2026 року планові знеструмлення проводитимуться у селі Бридуни. Електропостачання для частини споживачів буде тимчасово припинене з 08:00 до 17:00 години на вулицях:

Зелена — 1, 2, 3

Коцюбинського — 7, 9

пров. Ломаний — 4

Степова — 4

Шевченка — 3, 4, 6, 8

Ювілейна — 2, 4, 5, 6/1, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27а, 28, 29, 30, 33, 36, 38, 39, 41, 43

Юхима Моцака — 4, 6, 8.

Графіки відключення світла на 1 серпня з 08:00 до 17:00 години також охоплять частину села Вісичі, проте обмеження будуть діяти тільки за адресами:

пров.Космічний — 2, 3, 5, 7, 9,

Миру — 1/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 32 А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 64, 66, 68, 72.

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

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