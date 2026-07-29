Планові графіки відключення світла у Полтавській області на 30 та 31 липня триватимуть за багатьма адресами.

У зв'язку з плановими та профілактичними роботами будуть тривати графіки відключення світла у Полтавській області на 30 та 31 липня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 30 та 31 липня вводять на багато годин поспіль. Енергетики закликають мешканців поставитися до тимчасових незручностей із розумінням та за можливості завчасно зарядити мобільні телефони, павербанки й інші необхідні пристрої. Також рекомендується врахувати графік відключень під час планування роботи електроприладів.

30.07.2026, з 7 до 19 години не буде електрики в селі Марківка. На 12 годин поспіль будуть вимикати електрику за адресами:

Тараса Шевченка — 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34

Також 30 липня будуть діяти графіки відключення світла у селі Свічкареве. Тут знеструмлення триватимуть з 7 до 19 години за такими адресами:

Миколи Гоголя — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12

Молодіжна — 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11

Новосадова — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21

Перемоги — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 34, 35

Садова — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А

Тараса Шевченка — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7А, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30

Шкільна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16

Шосейна — 1, 3, 5, 7, 11, 13

Юрія Кондратюка — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25

31.07.2026, з 08:00–17:00 години ремонтні роботи проводитимуться у селі Кунцеве. На період їх виконання без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки на вулицях:

Гористий пров. — 2, 4

Зелена — 1

Клубна — 4

Лісний пров. — 1, 3, 4, 6

Першотравнева — 4, 6, 16

Полтавська — 2, 3, 5, 6/2, 9, 11, 15/1

Садовий пров. — 4, 6

Тараса Шевченка пров. — 3/1, 5, 9, 9А, 11, 12, 15, 15А, 17

Центральна — 59/2, 61, 63/1, 63/1А, 67/1, 68, 69/2, 70, 71

Шкільний пров. — 1, 3, 6

Також 31 липня вимикатимуть електрику в селі Пологи, проте знеструмлення діятимуть з 08:00–17:00 години на вулиці:

Ревазівська — 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 64.

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

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