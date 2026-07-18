Дефіцит продуктів у Полтавській області пов'язаний із тим, що нинішнє виробництво вже не забезпечує внутрішню потребу країни.

Дефіцит продуктів у Полтавській області може посилитися через скорочення виробництва гречки в Україні та зменшення її пропозиції на внутрішньому ринку, повідомляє Politeka.

Експерти попереджають, що така ситуація вже впливає на ціни й доступність популярної крупи.

За останні роки ринок суттєво змінився. Якщо у 2023 році середня вартість кілограма гречки становила близько 27 гривень, то навесні 2026-го вона перевищила 75 гривень. У деяких торговельних мережах цінники вже піднялися вище 90 гривень.

Однією з головних причин стало різке скорочення площ під посівами. Після рекордного врожаю чимало аграріїв переорієнтувалися на більш прибуткові культури. У результаті валовий збір зменшився із 210,7 тисячі тонн до 70,8 тисячі, а обсяги вирощування скоротилися більш ніж удвічі.

Фахівці зазначають, що Дефіцит продуктів у Полтавській області пов'язаний із тим, що нинішнє виробництво вже не забезпечує внутрішню потребу країни. Щороку український ринок потребує приблизно 100–110 тисяч тонн гречки, однак фактичний урожай залишається значно нижчим.

Додатковий вплив має майже повна відсутність перехідних запасів. Через стабільний попит і обмежену пропозицію вартість крупи продовжує зростати. Лише за короткий період навесні середній показник підвищився майже на 40%.

Аналітик аграрного ринку Денис Рибчинський пояснює, що дедалі більше господарств обирають кукурудзу, яка забезпечує вищу врожайність, стабільний попит і ширші можливості для експорту. Через це інтерес до вирощування гречки поступово зменшується.

Додатковим чинником стали несприятливі погодні умови, які негативно вплинули на врожайність минулого сезону та ще більше скоротили загальний обсяг виробництва.

Експерти прогнозують, що швидкого зниження цін очікувати не варто. Якщо площі під цією культурою не збільшаться, нестача продукції може зберігатися й надалі.

Джерело: AgroReview.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.