Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 17 по 23 липня вказує, що з понеділка ситуація почне змінюватися.

Прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 17 по 23 липня свідчить про поступове потепління на початку періоду, а також повернення короткочасних дощів у другій половині наступного тижня, повідомляє Politeka.net.

У четвер, 17 липня, синоптики прогнозують від +16° вранці до +23° вдень. Небо залишатиметься переважно хмарним, однак істотних опадів не очікується. Вітер буде помірним, що зробить погодні умови комфортними для перебування на відкритому повітрі.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

У п'ятницю температура підвищиться до +24°. День пройде без дощу, із мінливою хмарністю та слабким вітром. Уже в суботу повітря прогріється до +28°, а сонячних годин стане більше.

Найспекотнішим днем періоду стане неділя, коли стовпчики термометрів сягнуть +30°. Незважаючи на незначну хмарність у другій половині доби, істотних змін погодних умов не прогнозують.

Водночас прогноз погоди в Харківській області на тиждень з 17 по 23 липня вказує, що з понеділка ситуація почне змінюватися. 21 липня очікується збільшення хмарності, а після обіду можливий дрібний дощ, який місцями посилиться ближче до вечора. Максимальна температура становитиме близько +29°.

У середу спека поступово відступить. Повітря прогріється до +25°, а ввечері прогнозують невеликі опади. У четвер похолодання продовжиться: вдень очікується до +23°, протягом другої половини доби зберігатиметься дощова погода.

За попередніми розрахунками синоптиків, тиждень розпочнеться стабільною літньою погодою без істотних опадів, однак ближче до його завершення атмосферні фронти принесуть більше хмарності, локальні дощі та незначне зниження температури. Жителям регіону радять враховувати ці зміни під час планування поїздок, роботи на відкритому повітрі та відпочинку.

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