Саме тут дефіцит продуктів у Харкові найбільше проявляється у зменшенні пропозиції якісних яблук.

Дефіцит продуктів у Харкові фіксують на тлі змін аграрного ринку та збільшення імпорту мінеральних добрив у першому кварталі 2026 року, передає Politeka.

За цей період обсяги поставок сягнули 1,2 мільйона тонн, що на 13% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас ситуація залишається напруженою через швидше зростання попиту.

Додатковий вплив мають посівна кампанія, розширення площ і складнощі з логістикою. Коливання світових цін також формують додатковий тиск на ринок.

Внутрішнє виробництво не повністю покриває потреби. Залежність від імпортних поставок зберігається, тому аграрії змушені переглядати витрати та шукати нові канали закупівель.

Окрему увагу аналітики приділяють плодоовочевому сегменту. Саме тут дефіцит продуктів у Харкові найбільше проявляється у зменшенні пропозиції якісних яблук.

Причиною стала специфіка минулого сезону. Частину врожаю заклали на зберігання у перезрілому стані, що призвело до втрати якості та скорочення доступних обсягів.

Додатково вплинули технологічні помилки під час вирощування. У низці господарств не застосовували засоби для уповільнення дозрівання, через що продукція швидше псувалася у сховищах.

Експерти зазначають, що подальша ситуація залежатиме від логістики та результатів нового врожаю. Саме ці чинники визначать баланс між попитом і пропозицією найближчим часом.

Фахівці рекомендують споживачам уважно стежити за цінами та надавати перевагу сезонній продукції місцевого виробництва.

Ситуація на ринку може змінюватися залежно від сезонних факторів та обсягів нових поставок.

Джерело: agrotimes, io.ua

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