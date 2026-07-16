Дефіцит продуктів у Полтавській області пов'язаний із тим, що обсяги виробництва вже не покривають внутрішній попит.

Дефіцит продуктів у Полтавській області може стати відчутнішим через скорочення виробництва гречки в Україні та зменшення її пропозиції на внутрішньому ринку, повідомляє Politeka.

За останні роки ситуація з цією крупою помітно ускладнилася. Якщо у 2023 році середня ціна кілограма становила близько 27 гривень, то навесні 2026-го вона перевищила 75 гривень. У деяких магазинах вартість уже перевищує 90 гривень.

Причиною такого зростання стало різке скорочення посівних площ. Після рекордного врожаю аграрії почали відмовлятися від культури на користь більш прибуткових напрямків. У результаті площа вирощування зменшилася більш ніж удвічі, а валовий збір скоротився із 210,7 тисячі тонн до 70,8 тисячі.

Експерти зазначають, що Дефіцит продуктів у Полтавській області пов'язаний із тим, що обсяги виробництва вже не покривають внутрішній попит. Щорічна потреба країни оцінюється приблизно у 100–110 тисяч тонн, тоді як фактичний урожай залишається значно нижчим.

Ситуацію ускладнює майже повна відсутність перехідних запасів. Через стабільний попит і недостатню пропозицію ціни продовжують зростати. Лише за короткий період навесні середня вартість крупи збільшилася майже на 40%.

Аналітик аграрного ринку Денис Рибчинський пояснює, що дедалі більше виробників обирають кукурудзу, яка забезпечує вищу врожайність, стабільний попит та ширші можливості для експорту. Гречка ж орієнтована переважно на внутрішній ринок, що робить її менш привабливою для господарств.

Додатковим чинником стали несприятливі погодні умови. Минулого сезону середня врожайність культури знизилася, що разом зі скороченням посівів призвело до істотного падіння загального виробництва.

Фахівці вважають, що швидкого здешевлення чекати не варто. Якщо площі під гречкою не збільшаться найближчими роками, ринок і надалі відчуватиме нестачу продукції, а ціни залишатимуться на високому рівні.

Джерело: AgroReview.

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