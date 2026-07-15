Графіки відключення світла у Полтавській області на 16 липня є необхідними для підтримання стабільної роботи системи електропостачання.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 16 липня будуть тривати за багатьма адресами через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 16 липня запроваджуються у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на електромережах, що мають підвищити надійність та стабільність електропостачання.



Енергетики зазначають, що планові роботи триватиме з 08:00 до 20:00 години у селі Варакути. Електропостачання буде призупинене для окремих будинків на вулицях:

Автозаводська (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30),

Нова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31)

У цей же часовий проміжок, з 08:00 до 20:00 години (12 годин поспіль), планові відключення заплановані й у селі Демидівка. Обмеження торкнуться частини споживачів, які проживають за адресами:

Весела (б. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14),

Української Перемоги (б. 29)

Крім того, ремонтні бригади працюватимуть у селі Ковалі. Через проведення технічного обслуговування електромереж з 08:00 до 20:00 тимчасово буде припинено електропостачання для окремих будинків за адресами:

Польова (б. 1, 6, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37)

Планові роботи цього дня також охоплять село Радочини. Тут із 08:00 до 20:00 без електроенергії залишиться частина споживачів, які проживають за адресами:

пров.Вільний (б. 1, 2, 3, 4),

Кременчуцька (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24),

Молодіжна (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35),

Набережна (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52),

Садова (б. 2, 3, 5, 6, 10),

Степова (б. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12),

Червоної Калини (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27).

Джерело: Омельницька громада.

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