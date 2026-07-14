Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 15 по 21 липня свідчить, що найближчими днями місто очікує чергування теплої сонячної погоди з короткочасними дощами, пише Politeka.net.
Найвищі температурні показники прогнозують наприкінці вихідних та на початку нового тижня, коли повітря прогріватиметься до +30°C.
Інформацію про це надає Гідрометцентр.
У вівторок, 15 липня, ніч буде прохолодною — близько +18…+19°C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27°C. Зранку переважатиме ясне небо, однак після обіду з'явиться хмарність, а ввечері синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер залишатиметься слабким, істотних поривів не очікується.
У середу, 16 липня, погодні умови майже не зміняться. Температура вдень сягне +26°C. Опади можливі лише у другій половині доби, після чого небо поступово проясниться. Атмосферний тиск залишиться стабільним, що сприятиме комфортному самопочуттю більшості людей.
17 та 18 липня істотних опадів не прогнозують. У п'ятницю повітря прогріється до +23°C, а в суботу — до +25°C. Ночі будуть свіжішими, місцями температура знизиться до +14°C. Такі умови стануть найбільш сприятливими для тривалого перебування на відкритому повітрі.
Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 15 по 21 липня також вказує на повернення літньої спеки вже у неділю. 19 липня очікується ясне небо протягом усього дня без опадів, а максимальна температура досягне +30°C.
На початку нового робочого тижня спека збережеться. У понеділок, 20 липня, повітря прогріється до +30°C, хоча ввечері можливий короткочасний дощ. У вівторок, 21 липня, денна температура становитиме близько +27°C. Після ясного ранку небо затягнуть хмари, а у другій половині дня прогнозуються опади, які можуть тривати до вечора.
Загалом найближчий період у Харкові характеризуватиметься помірно теплою погодою із поступовим підвищенням температури наприкінці тижня. Короткочасні дощі матимуть локальний характер і суттєво не вплинуть на загальний перебіг літньої погоди.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Харківській області: як саме зросли ціни.
Також Politeka повідомляла, Дефіцит овочів в Харківській області: які саме труднощі зʼявилися.
Як повідомляла Politeka, Грошова допомога понад 1000 грн щомісяця: хто з пенсіонерів може отримувати виплати у Харківській області.