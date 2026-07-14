Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 15 по 21 липня допомагає жителям будувати свої плани.

Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 15 по 21 липня свідчить, що найближчими днями місто очікує чергування теплої сонячної погоди з короткочасними дощами, пише Politeka.net.

Найвищі температурні показники прогнозують наприкінці вихідних та на початку нового тижня, коли повітря прогріватиметься до +30°C.

Інформацію про це надає Гідрометцентр.

У вівторок, 15 липня, ніч буде прохолодною — близько +18…+19°C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27°C. Зранку переважатиме ясне небо, однак після обіду з'явиться хмарність, а ввечері синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер залишатиметься слабким, істотних поривів не очікується.

У середу, 16 липня, погодні умови майже не зміняться. Температура вдень сягне +26°C. Опади можливі лише у другій половині доби, після чого небо поступово проясниться. Атмосферний тиск залишиться стабільним, що сприятиме комфортному самопочуттю більшості людей.

17 та 18 липня істотних опадів не прогнозують. У п'ятницю повітря прогріється до +23°C, а в суботу — до +25°C. Ночі будуть свіжішими, місцями температура знизиться до +14°C. Такі умови стануть найбільш сприятливими для тривалого перебування на відкритому повітрі.

Прогноз погоди в Харкові на тиждень з 15 по 21 липня також вказує на повернення літньої спеки вже у неділю. 19 липня очікується ясне небо протягом усього дня без опадів, а максимальна температура досягне +30°C.

На початку нового робочого тижня спека збережеться. У понеділок, 20 липня, повітря прогріється до +30°C, хоча ввечері можливий короткочасний дощ. У вівторок, 21 липня, денна температура становитиме близько +27°C. Після ясного ранку небо затягнуть хмари, а у другій половині дня прогнозуються опади, які можуть тривати до вечора.

Загалом найближчий період у Харкові характеризуватиметься помірно теплою погодою із поступовим підвищенням температури наприкінці тижня. Короткочасні дощі матимуть локальний характер і суттєво не вплинуть на загальний перебіг літньої погоди.

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