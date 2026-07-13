Спеціалісти розглядають дефіцит продуктів у Полтавській області, як доволі ризиковану ситуацію на ринку.

Дефіцит продуктів у Полтавській області відчувається на ринку гречки, яка останніми роками залишається однією з найпопулярніших круп серед українців, повідомляє Politeka.net.

Вартість продукту продовжує зростати на тлі скорочення виробництва та недостатньої пропозиції. Якщо у 2023 році кілограм гречки коштував близько 27 гривень, то навесні 2026 року середні ціни в магазинах перевищили 75 гривень, а в окремих торговельних мережах наблизилися до позначки 90 гривень за кілограм.

Однією з причин ситуації стало різке скорочення площ під посівами цієї культури. Після високого врожаю 2023 року аграрії почали переорієнтовуватися на інші напрямки. Якщо кілька років тому гречку вирощували майже на 148 тисячах гектарів, то до 2025 року цей показник скоротився до 58,5 тисячі гектарів.

Разом зі зменшенням посівів знизилися й обсяги виробництва. Валове збирання культури скоротилося зі 210,7 тисячі тонн до 70,8 тисячі тонн. Водночас щорічна потреба внутрішнього ринку оцінюється приблизно у 100–110 тисяч тонн.

Через дисбаланс між попитом і пропозицією дефіцит продуктів у Полтавській області та інших регіонах країни став більш відчутним. Додатковим фактором стало скорочення запасів попередніх років, які раніше допомагали стримувати цінові коливання.

Експерти зазначають, що багато виробників відмовляються від вирощування гречки через нижчу прибутковість порівняно з іншими культурами. Зокрема, фермери дедалі частіше обирають кукурудзу, яка забезпечує вищу врожайність і має стабільний попит на зовнішніх ринках.

На відміну від експортно орієнтованих культур, гречка реалізується переважно всередині країни. Через обмежений ринок збуту та нестабільну рентабельність частина господарств скоротила або повністю відмовилася від її вирощування.

На обсяги врожаю також вплинули погодні умови. У 2025 році середня врожайність культури виявилася нижчою, ніж роком раніше, що разом зі скороченням посівних площ призвело до значного зменшення загального виробництва.

Фахівці не прогнозують швидкого зниження цін. За їхніми оцінками, якщо площі під гречкою найближчими роками не збільшаться, пропозиція залишатиметься обмеженою, а вартість крупи й надалі триматиметься на високому рівні навіть після надходження нового врожаю.

Джерело: AgroReview

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