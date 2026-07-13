Графіки відключення світла у Полтавській області на 14 липня вводяться в межах планового технічного обслуговування.

Українцям показали додаткові графіки відключення світла, що заплановані у Полтавській області на 14 липня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 14 липня вводяться в межах планового технічного обслуговування енергетичної інфраструктури. Протягом дня спеціалісти виконуватимуть комплекс робіт із перевірки електрообладнання, ремонту повітряних ліній, заміни зношених елементів мережі та модернізації окремих ділянок системи електропостачання.

За інформацією оператора системи розподілу, 14 липня з 08:00 до 17:00 планові роботи проводитимуться у селі Зачепилівка. На час ремонту електропостачання тимчасово припинять для частини споживачів, які проживають за такими адресами:

Веселкова — 1, 2, 4, 7, 9, 9/1, 11, 13

Зарічанська — 1

Івана Котляревського — 1, 2, 6, 8, 18

Миру — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18/2, 19, 21, 22а, 23, 24, 25, 26

Річкова — 1, 3

Річковий провулок — 3, 4, 6, 7, 9, 13

Сонячна — 1, 3, 7, 9, 11, 13

У цей самий період, з 08:00 до 17:00, ремонтні бригади працюватимуть і в селі Малий Кобелячок. Тимчасові відключення електроенергії торкнуться окремих домоволодінь на вулицях:

Гордія Скубія — 2, 3, 4, 4а, 7, 8, 9, 11, 12а, 16, 40

Квітнева — 6, 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 19, 21, 21а, 23, 27, 31, 81

Миру — 3

Набережний провулок — 1, 2, 5, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 13

Незалежності — 5, 6, 7, 12, 15, 17А, 39, 41, 44

Садова — 1, 1а, 2, 5, 6

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35

Ювілейна — 35

Крім того, 14 липня профілактичні роботи триватимуть у селі Пасічне. Тут графіки відключення світла також діятимуть з 08:00 до 17:00. На час виконання технічного обслуговування без електроенергії залишаться окремі будинки, розташовані на таких вулицях:

Квіткова — 1, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 33

Лікарняний провулок — 4

Миру — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15

Молодіжна — 2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Решетилівська — 5, 8, 16, 24, 26

Світличне — 17

Ставкова — 5, 6, 10, 12, 14

Степовиків — 4, 8, 10а, 12

Шевченка — 2, 4, 5, 6, 8, 9.

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада

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