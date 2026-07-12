Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області здебільшого передбачає співжиття з господарями, де важлива відповідальність, взаємоповага та участь у повсякденних справах.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області стало доступним у Полтаві та Котелевському районі завдяки ініціативі місцевих жителів, повідомляє Politeka.

Пропозиції орієнтовані на тимчасове розміщення у приватних будинках із присадибними ділянками та частковим спільним побутом.

У Полтаві на провулку Тупому пропонують окрему простору кімнату з доступом до саду та городу. Проживання підходить для жінки або подружжя без дітей. У помешканні облаштовано базові умови та опалення. Поряд мешкає літня господиня, яка обслуговує себе самостійно, але потребує допомоги у дрібних господарських справах. Від кандидатів очікують охайності та готовності підтримувати порядок на подвір’ї.

Ще один варіант розташований у селі Козлівщина Котелевського району. Там надають кімнату з водопостачанням, каналізацією, газовим опаленням, душем і туалетом. Встановлено бойлер та проведено інтернет, передбачено інвертор на випадок відключень. Літня кухня дозволяє готувати у теплу пору року. На території живуть кури, собака та коти. Власники шукають жінку для спільного проживання та взаємної підтримки. До обласного центру близько 17 кілометрів, транспорт курсує регулярно, у населеному пункті працюють школа, дитсадок та магазини.

Фахівці радять уважно перевіряти пропозиції та уникати фінансових обіцянок від незнайомців.

Таким чином, безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області здебільшого передбачає співжиття з господарями, де важлива відповідальність, взаємоповага та участь у повсякденних справах. Нові пропозиції регулярно оновлюються, тож переселенцям радять стежити за актуальними оголошеннями.

Джерело: Допомагай

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