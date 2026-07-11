Дефіцит продуктів у Харкові може стати відчутнішим через недостатню кількість власного виробництва.

Дефіцит продуктів у Харкові може посилитися через скорочення врожаю гречки та необхідність збільшення імпорту цієї крупи, пише Politeka.net.

Експерти попереджають, що тенденція до зростання вартості зберігатиметься і в найближчі місяці.

Якщо у березні середня ціна кілограма становила близько 53 гривень, то вже у червні вона досягла 75 гривень. За прогнозами аналітиків, до осені показник може зрости ще на 10–14%.

Фахівці пояснюють ситуацію кількома чинниками. Серед основних — наслідки війни, здорожчання пального, скорочення посівних площ та менші обсяги збору. Додатковий вплив має підвищений попит на продукцію тривалого зберігання.

За оцінками ринкових аналітиків, Дефіцит продуктів у Харкові може стати відчутнішим через недостатню кількість власного виробництва. Для покриття внутрішніх потреб Україні, ймовірно, доведеться нарощувати закупівлі гречки у Казахстані, Китаї та країнах Європейського Союзу.

Попри це, українські селекціонери продовжують створювати високоврожайні сорти. Один із найвідоміших — «Медова», який демонструє хороші результати не лише в Україні, а й за кордоном, зокрема у Казахстані.

Науковці зазначають, що врожайність культури значною мірою залежить від погодних умов, якості ґрунту та ефективного запилення. За правильного дотримання технології вирощування культура здатна забезпечувати стабільні показники.

Експерти вважають, що подальша ситуація на ринку визначатиметься результатами нового сезону, погодою та обсягами імпортних поставок, від яких залежатиме доступність крупи для споживачів.

Джерело: molbuk

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