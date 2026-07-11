Грошова допомога для ВПО в Харківській області опинилася під загрозою, адже частина переселенців може втратити виплати, пише Politeka.net.



У липні частині переселенців необхідно своєчасно оновити інформацію про себе, адже за відсутності актуальних даних виплати можуть бути тимчасово призупинені.

Як передбачено постановою Кабінету Міністрів України №709, фінансування здійснюється у два етапи — до 15-го та до 28-го числа кожного місяця. Коли саме кошти надійдуть на рахунок, залежить від роботи банківських установ та Державної казначейської служби.

Розмір державної підтримки наразі залишається незмінним. Повнолітнім переселенцям щомісяця виплачують 2 000 гривень, а дітям і людям з інвалідністю — по 3 000 гривень. Грошова допомога для ВПО в Харківській області призначається представникам вразливих категорій переселенців на строк до 30 місяців із дати першого оформлення.

Разом із тим окремим отримувачам необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України або Центру надання адміністративних послуг, щоб оновити свої персональні дані. Це стосується тих, хто змінив місце проживання чи склад сім'ї, оформлює допомогу на дитину вперше, планує поновити виплати після попередньої відмови або має зміни у майновому стані й хоче повторно переглянути право на отримання державної підтримки.

Для осіб, які повторно звертаються після відмови, діє встановлений критерій доходу. Середньомісячний дохід на одного члена сім'ї не повинен перевищувати 10 380 гривень.

Уряд також наголошує, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів №709 внутрішньо переміщені особи зобов'язані повідомляти про всі зміни, які можуть вплинути на право отримання допомоги.

Якщо необхідна інформація не буде оновлена або зміни не будуть своєчасно задекларовані, органи соціального захисту можуть призупинити нарахування державних виплат до моменту уточнення даних. Це дозволяє забезпечити адресність фінансової підтримки та своєчасно перевіряти відповідність отримувачів установленим вимогам.

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