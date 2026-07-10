Новий графік руху поїздів введено для низки приміських експресів в Полтавській області, передає Politeka.

Частина рейсів уже курсує за зміненим розкладом, а впродовж липня та серпня окремі потяги тимчасово скоротять маршрути через проведення ремонтних робіт на залізниці.

Як повідомили в прес-службі "Укрзалізниці", з 4 липня набули чинності зміни для кількох напрямків. Зокрема, поїзд №6365 Ромодан — Гребінка тепер відправляється о 18:11 та прибуває о 20:10.

Також поїзд №6726, який раніше курсував за маршрутом Ромодан — Милашенкове, відтепер здійснює рейси до станції Полтава-Південна. Одночасно запущено новий приміський поїзд №6729 Полтава-Південна — Ромодан. Його відправлення заплановане на 14:45, а прибуття — о 18:09.

Крім змін у розкладі, з новий графік поїздів у Полтавській області виведено кілька приміських рейсів. Йдеться про поїзди сполученням Гребінка — Лубни, Полтава-Південна — Берестин, Сахновщина — Берестин та окремі інші маршрути, які більше не курсуватимуть.

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Додаткові корективи запровадять через ремонтні роботи на залізничній інфраструктурі. Із 13 липня до 15 серпня, за винятком окремих дат, поїзди №6663 та №6664 тимчасово курсуватимуть лише між Кременчуком і Користівкою замість звичного сполучення із Знам’янкою.

Також на цей період змінять графік руху експреса №6534 Кременчук — Полтава-Південна. Від станції Кобеляки він вирушатиме на 10 хвилин раніше від чинного розкладу — о 15:22.

В «Укрзалізниці» радять пасажирам перевіряти актуальну інформацію перед поїздкою, оскільки розклад приміських поїздів може коригуватися залежно від ходу ремонтних робіт та організації руху.

Джерело: Укрзалізниця

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