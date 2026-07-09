Подорожчання продуктів у Харкові стає дедалі помітнішим, що підтверджують експерти.

Подорожчання проодуктів у Харкові експерти пояснюють збільшенням витрат виробників та змінами в економічній ситуації аграрного сектору, передає Politeka.

Саме підвищення собівартості продукції залишається одним із ключових факторів, що впливають на ринок.

Фахівці зазначають, що додаткові витрати накопичуються на всіх етапах виробничого процесу. Дорожчають паливно-мастильні матеріали, транспортування, засоби захисту рослин, добрива, ремонт техніки та інші складові, необхідні для роботи агропідприємств.

Як пояснює виконавчий директор Олег Пендзин, зростання виробничих витрат поступово змушує бізнес коригувати ціни. Значне фінансове навантаження відчувають не лише фермерські господарства, а й підприємства, які займаються переробкою сировини.

За оцінками аналітиків, витрати на обробіток сільськогосподарських земель нині приблизно на 35–40% вищі, ніж кілька років тому. Це пов'язано з подорожчанням матеріалів, сервісного обслуговування та сучасних технологічних рішень.

Економісти наголошують, що подорожчання продуктів характерно не лише в Харкові та області, а й для інших регіонів країни. Навіть за умови достатніх обсягів урожаю виробники змушені враховувати суттєве збільшення витрат, що позначається на кінцевій вартості товарів.

На думку експертів, визначальним фактором залишається саме рівень собівартості. Тому навіть стабільна пропозиція на ринку не завжди стримує поступове зростання цін у магазинах.

Аналітики прогнозують, що подальша динаміка залежатиме від вартості пального, логістичних послуг, аграрних ресурсів та загальних витрат підприємств. Важливу роль також відіграватимуть сезонні чинники та ситуація на внутрішньому ринку.

Фахівці радять стежити за змінами в аграрному секторі, оскільки вони безпосередньо впливатимуть на цінову політику та доступність окремих категорій продовольчих товарів.

Джерело: enovosty

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