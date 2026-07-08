У 2026 році порядок та розміри грошової допомоги для пенсіонерів і не тільки в Харківській області були визначені.

У ПФУ роз'яснили порядок нарахування в Харківській області одноразової грошової допомоги пенсіонерам і не тільки до Дня Незалежності України, пише Politeka.net.

Розмір виплат становитиме від 450 до 3 100 гривень, при цьому їх отримання не вплине на призначення базової соціальної допомоги.

У ПФУ звернули увагу, що в отримувачів соціальних виплат часто виникають побоювання щодо можливого зменшення державної підтримки після надходження одноразової допомоги. Причиною є те, що окремі виплати можуть враховуватися під час визначення середньомісячного сукупного доходу сім'ї, від якого залежить право на певні види соціальної допомоги.

Однак у ПФУ наголосили, що підтримка до Дня Незалежності України є винятком. Відповідно до чинного законодавства, вона не включається до середньомісячного сукупного доходу сім'ї, який використовується для розрахунку базової соціальної допомоги. Отже, її виплата не стане підставою для перегляду чи скорочення інших видів державної підтримки.

У 2026 році порядок та розміри грошової допомоги для пенсіонерів і не тільки в Харківській області визначені постановою Кабінету Міністрів України №602 і законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань».

Передбачено такі суми:

3 100 гривень — особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

1 000 гривень — учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та дітям, які перебували в місцях примусового утримання;

650 гривень — членам сімей загиблих захисників, а також вдовам і вдівцям померлих або загиблих осіб, які мали статус учасника бойових дій;

450 гривень — учасникам війни, колишнім в'язням концтаборів, громадянам, яких примусово вивозили на роботи, а також дітям партизанів і підпільників.

Окремі розміри встановлені для громадян з інвалідністю внаслідок війни. Особи з інвалідністю І групи отримають 3 100 грн, ІІ групи — 2 900 грн, а ІІІ групи — 2 700 грн.

У Пенсійному фонді також нагадали, що оформити виплату або отримати необхідні консультації можна у сервісних центрах ПФУ, через Центри надання адміністративних послуг або дистанційно за допомогою електронного порталу Пенсійного фонду України.

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