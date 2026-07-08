Графіки відключення світла у Харківській області на 9 липня триватимуть за визначеним розкладом.

Жителів Харківської області попередили про планові відключення світа, які заплановані на 9 липня у зв'язку з проведенням профілактичних робіт, пише Politeka.net.



Такі роботи мають підвищити надійність електропостачання та допоможуть запобігти аварійним відключенням у майбутньому. Саме тому варто бути готовими до графіків відключення світла у Харківській області на 9 липня.

9 липня з 09:00 до 16:09 ремонтні бригади працюватимуть у селі Санжари. На період виконання робіт електропостачання буде тимчасово припинене для мешканців будинків за адресами:

Благодатна — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 24, 26

пров. Благодатний — 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10

Також світло будуть вимикати у місті Люботин. Знеструмлення триватиуть з 09:00–17:00 години та охоплять наступні адреси:

Водянська — 1/58, 2/56, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Підгірна — 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 60, 62

Леся Курбаса — 10, 16

Медова — 17/92

Крім того, додаткові графіки відключення світла діятимуть у населеному пункті Покотилівка. Світло вимикатимуть з 09:00–17:00 години за такими адресами:

в-д Сковороди — 3, 4, 5

в-д Успенський — 2 (кв. 1–8), 3 (кв. 1), 3/2, 4 (кв. 1), 5 (кв. 1, кв. 2 ДАЧА), 6 (кв. 1, кв. 2), 7 (кв. 1, кв. 2), 8 (кв. 1, кв. 2), 9, 9/2, 10 (кв. 1–4), 11 (кв. 1–2), 13, 25

Підгірна — 1/6, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 14, 16

Садова — 1, 1/12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25

Сковороди — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 8 (кв. 1, кв. 2), 9, 10, 11, 12, 13А, 14 (кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 6-1), 14А, 14А (кв. 2), 15, 15А, 16, 16А, 16А (кв. 3), 16/2, 16/3, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33/2, 37, 39/1, 41/2, 47, 49, 51

Успенська — 9, 10, 13, 57

Харківська — 1, 3, 5, 7/8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 17, 21А, 28, 28А, 30, 30/1, 32, 34, 34А, 36, 38, 40, 42

Шевченка — 38/1

пров. Сковороди — 2А, 8, 10, 12А, 13, 14, 31/1, 33/2, 35, 37, 43, 43/2, 45.

Джерело: Височанська селищна рада

Джерело: Люботинська міська територіальна громада

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Харківській області: як саме зросли ціни.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит овочів в Харківській області: які саме труднощі зʼявилися.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога понад 1000 грн щомісяця: хто з пенсіонерів може отримувати виплати у Харківській області.