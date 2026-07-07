Графіки відключення світла у Полтавській області на 8 липня будуть діяти через важливі роботи, що проводитимуть енергетики, пише Politeka.net.

Планові графіки відключення світла у Полтавській області на 8 липня пов'язані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на електромережах. Енергетики виконуватимуть технічне обслуговування обладнання, що має підвищити надійність електропостачання та зменшити ризик аварійних відключень у майбутньому.

Одними з найтриваліших відключень стануть роботи у селі Бербениці, де електроенергії не буде з 08:00 до 17:00. Під обмеження потраплять будинки, розташовані на вулицях:

  • Вишнева — 4, 17, 18, 19
  • Героїв України — 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67
  • Молодіжна — 1, 4, 5, 6, 7, 7А, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 63, 65, 67, 68, 69, 70
  • Олександра Козаченка — 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 52, 53
  • Гагаріна
  • Чкалова

Крім того, 8 липня профілактичні роботи проведуть у селі Бубни, де відключення світла триватимуть 8 годин — з 09:00 до 17:00. Електроенергію тимчасово вимкнуть за адресами на таких вулицях і провулках:

  • Грушева — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 69ПУСТ
  • Заріччя — 1, 5, 6, 12, 13, 14ПУСТ, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30
  • Колгоспна — 1, 3, 4, 6ПУСТ, 7, 8, 10а, 12, 13, 14, 17, 25
  • Центр — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 26, 28, 28а, 33, 37ПУСТ, 38, 70, 91, 114, 148
  • Хутір — 19А

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У цей же день ремонтні бригади працюватимуть і в селі Жабки. Тут планові відключення також триватимуть із 08:00 до 17:00. Тимчасово без електропостачання залишаться мешканці будинків на вулицях:

  • Бакай — 1, 3, 4, 5, 5а, 8, 10, 11, 11а, 12
  • Вовки — 1а, 3, 5а, 6, 7, 8, 9а, 10, 12, 17
  • Горова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  • Гуківка — 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  • Зацарина — 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 18/1, 22
  • ім. І.К. Лети — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  • Миколаївка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13
  • Мисники — 1
  • Молодіжна — 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 25
  • Низова — 2, 8
  • Павленківка — 1, 2, 3, 6, 7, 8
  • Печаївка — 1, 2, 3, 4
  • Суходубівка — 1, 2, 4, 7, 7г, 8, 9
  • Центр — 1
  • Цисівка — 1, 3, 4, 5
  • Чайки — 3, 6г
  • Шкільна — 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14
  • Яр — 2, 3, 4, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 16, 20
  • Ярмаркова — 2, 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26
  • Гагаріна.

Джерело: Чорнухинська територіальна громада

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