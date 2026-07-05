Дефіцит продуктів у Харкові проявляється насамперед у скороченні пропозиції якісних яблук.

Дефіцит продуктів у Харкові спостерігається на тлі змін аграрного ринку та зростання імпорту мінеральних добрив в Україну у першому кварталі 2026 року, передає Politeka.

За цей період обсяги поставок сягнули 1,2 млн тонн, що на 13% більше порівняно з аналогічним торішнім показником.

Попри збільшення імпорту, ринкова ситуація залишається напруженою. Фахівці зазначають, що попит зростає швидше за пропозицію. Додатковий тиск формують весняна посівна кампанія, розширення сільськогосподарських площ, логістичні труднощі та коливання цін на міжнародних біржах.

Вітчизняні виробники не повністю покривають потреби, тому залежність від закордонних постачальників зберігається. Через це фермери змушені переглядати витрати та шукати альтернативні джерела закупівель, що може вплинути на врожай 2026 року.

Окрему увагу аналітики звертають на плодоовочевий сегмент. Дефіцит продуктів у Харкові проявляється насамперед у скороченні пропозиції якісних яблук. За оцінками експертів, це може призвести до подальшого зростання вартості найближчим часом.

Причиною нестачі називають особливості минулого сезону. Частину врожаю заклали на зберігання у перезрілому стані, що погіршило його якість і скоротило придатні обсяги для реалізації.

Додатково вплинули технологічні недоліки під час вирощування. У деяких господарствах не застосовували засоби для уповільнення дозрівання, тому фрукти швидше втратили товарний вигляд у сховищах.

Експерти прогнозують, що стабілізація ситуації залежатиме від ефективної логістики та результатів нового врожаю. Подальша цінова динаміка визначатиметься рівнем постачання й умовами зберігання продукції.

Джерело: agrotimes, io.ua

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