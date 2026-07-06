Дефіцит продуктів у Полтавській області додатково посилюється через скорочення пропозиції якісного яблука, яке поступово зникає зі сховищ.

Дефіцит продуктів у Полтавській області проявляється на тлі зростання імпорту мінеральних добрив, який у першому кварталі 2026 року в Україні досяг 1,2 млн тонн і піднявся на 13% порівняно з минулим періодом, передає Politeka.

Попри збільшені обсяги постачання аграрної сировини, ринковий баланс лишається нестійким.

Аналітики пояснюють ситуацію кількома чинниками. Зокрема, розширення посівних площ підвищує навантаження на споживання ресурсів. Додатково сезон весняних робіт традиційно створює піковий попит. Також впливають транспортні затримки, цінові коливання на міжнародних біржах і обмежена потужність внутрішнього виробництва.

У таких умовах господарства змушені переглядати витрати та частково переходити на альтернативні канали забезпечення. Це створює ризики для стабільності врожаю у 2026 році та загальної стійкості агросфери.

Паралельно у споживчому сегменті фіксується напруження. Дефіцит продуктів у Полтавській області додатково посилюється через скорочення пропозиції якісного яблука, яке поступово зникає зі сховищ.

За оцінками ринку, частину минулорічного збору закладали на зберігання вже у перезрілому стані, що погіршило товарні властивості. Окремі виробники також не застосовували технології регулювання достигання, через що фрукти швидше втрачають придатність до реалізації.

У підсумку запаси кондиційної продукції зменшуються, а пропозиція звужується. Це формує додатковий тиск на ціни та підвищує ймовірність подальшого подорожчання на ринку.

Експерти прогнозують, що Дефіцит продуктів у Полтавській області напряму залежатиме від врожаю та темпів постачання.

Джерело: agrotimes, io.ua

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