Подорожчання продуктів у Харкові у структурі кошика найбільше проявляється через коливання хліба та м’ясних позицій.

Подорожчання продуктів у Харкові зафіксовано у щоденній динаміці споживчого кошика на тлі змін роздрібних пропозицій та коливань у торговельних мережах, передає Politeka.

Аналітичні дані свідчать про нерівномірний рух вартості базових позицій у червні-липні 2026 року. Відзначається зміна середніх показників у кількох категоріях товарів першої необхідності.

У сегменті хлібобулочних виробів середній рівень для житнього хліба Riga «Бородинівський» (300 г) піднявся до 52,37 грн. У червні значення становило 50,76 грн, що відображає поступове зростання роздрібного цінника. У щоденній динаміці спостерігалися коливання від 49,50 до 52,37 грн, що вказує на нестабільність пропозиції у торговельних точках різних форматів.

Окремо у харчовій групі консервованої риби сардини натуральні (230 г) утримали майже стабільний рівень. Поточний середній показник становить 83,84 грн проти 81,60 грн місяцем раніше. Зміни залишаються мінімальними, однак різниця між мережами досягає понад 18 грн, що формує ціновий розрив для споживачів.

У м’ясному сегменті ковбаса варена «Алан лікарська» (1 кг) демонструє більш виражену зміну. Середній рівень зріс до 462,00 грн проти 484,36 грн у червні за окремими розрахунками добової вибірки, при цьому динаміка протягом місяця була хвилеподібною — від 433,67 до 547,00 грн залежно від мережі та дати оновлення цінників.

Подорожчання продуктів у Харкові у структурі кошика найбільше проявляється через коливання хліба та м’ясних позицій, тоді як рибні консерви залишаються відносно стабільними.

Експерти ринку відзначають, що різниця між торговельними майданчиками та нерівномірність оновлення прайсів формують додатковий тиск на споживчі витрати домогосподарств.

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