Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається доступним інструментом для швидкого пошуку безпечного місця проживання.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області доступне через приватні пропозиції та онлайн-платформу «Допомагай», яка допомагає переселенцям оперативно знайти тимчасовий прихисток. повідомляє Politeka.

Про це повідомляють відкриті джерела.

Сервіс об’єднує оголошення від місцевих мешканців і дає змогу напряму зв’язатися з власниками. Доступні варіанти розраховані на жінок, родини з дітьми та людей поважного віку, забезпечуючи необхідні побутові умови.

У селі Козлівщина Котелевського району пропонують приватний будинок із водопостачанням, каналізацією, газовим опаленням і доступом до інтернету. У разі перебоїв зі світлом працює інвертор. Господарі шукають жінку для спільного проживання та взаємної підтримки.

Населений пункт розташований за 17 кілометрів від Полтави. Поруч функціонують освітні заклади, крамниці та регулярне транспортне сполучення з обласним центром.

У місті Заводське Лохвицького району доступна кімната в приватному будинку для матері з дитиною. Власники гарантують проживання без орендної плати, включно з опаленням і гарячою водою.

Ще один варіант представлений у Пирятині. Там пропонують трикімнатну оселю для родини. Умовою перебування є допомога літній жінці, що дозволяє поєднати підтримку з отриманням житла.

Таким чином, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається доступним інструментом для швидкого пошуку безпечного місця проживання. Переселенцям радять уточнювати деталі безпосередньо через платформу «Допомагай».

Актуальні пропозиції регулярно оновлюються, тож переселенцям рекомендують стежити за оголошеннями та своєчасно подавати заявки на поселення.

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