Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області доступне і в селі Козлівщина Котелевського району.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області поповнилося новими приватними пропозиціями у Кременчуці, передмісті Полтави та сусідніх громадах, передає видання Politeka.

Власники будинків готові без орендної плати надати тимчасове помешкання людям, які були змушені покинути свої домівки.

Один із варіантів доступний у Кременчуці. Там пропонують окрему кімнату в приватному будинку для однієї жінки або жінки з дитиною віком від трьох років. Проживання є безкоштовним, однак мешканців просять підтримувати порядок у спільних приміщеннях.

Оселя повністю придатна для проживання. У будинку є водопостачання, кухня, ванна кімната та окремий санвузол. Пропозиція діє на період воєнного стану, а деталі можна уточнити через месенджер Viber.

Ще один варіант розташований у селі Мачухи неподалік Полтави. Будинок обладнаний газовим опаленням, інтернетом, побутовою технікою, душовою кабіною та внутрішнім санвузлом.

Водночас Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області доступне і в селі Козлівщина Котелевського району. Там пропонують будинок для спільного проживання, де важливими умовами є взаємодопомога та підтримка між мешканцями.

Оселя забезпечена водопостачанням, каналізацією, інтернетом, резервним живленням на випадок відключень електроенергії та окремою літньою кухнею. На подвір'ї утримують домашніх тварин, тому від майбутніх мешканців очікують відповідального ставлення до побуту.

Фахівці рекомендують перед заселенням уточнювати всі умови проживання безпосередньо з власниками. Перелік доступних пропозицій регулярно оновлюється, тому переселенцям радять стежити за новими оголошеннями.

Джерело: Допомагай

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