Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві розглядають за кількома сценаріями.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві можуть торкнутися вартості централізованого водопостачання, адже місцевий водоканал запропонував суттєво переглянути чині розцінки, передає Politeka.

Підприємство звернулося з ініціативою збільшити оплату за кубометр із 33,77 грн до 84,95 грн. У компанії пояснюють, що нинішні показники розраховувалися ще за економічними умовами 2020–2021 років і вже давно не відповідають реальним витратам.

Серед головних причин називають подорожчання електроенергії, пального, реагентів, труб та інших матеріалів. Саме ці складові визначають функціонування насосних станцій, свердловин і міських мереж.

У разі погодження запропонованих змін сума у платіжках істотно зросте. Наприклад, за споживання 10 кубометрів доведеться заплатити близько 850 гривень замість нинішніх приблизно 338.

У водоканалі наголошують, що подальше стримування вартості може позначитися на роботі системи. Серед можливих наслідків називають скорочення аварійних ремонтів, відтермінування оновлення обладнання та ризик перебоїв із подачею ресурсу.

Наразі документи проходять погодження в обласній військовій адміністрації. Після цього питання винесуть на розгляд депутатів облради, які ухвалюватимуть остаточне рішення.

Водночас Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві розглядають за кількома сценаріями. Один із них передбачає адресну підтримку соціально вразливих категорій, інший — компенсацію різниці коштом бюджету.

Фахівці також зазначають, що аналогічні процеси відбуваються й в інших регіонах, де комунальні підприємства переглядають фінансові розрахунки через зростання виробничих витрат.

Джерело: poltavawave

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