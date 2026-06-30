Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області відображає загальний процес адаптації житлово-комунального сектору до зростання собівартості ресурсів та енергетичних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області фіксується як частина загальноукраїнської тенденції перегляду вартості водопостачання та водовідведення в різних регіонах, повідомляє Politeka.

По країні рішення щодо оновлення розцінок почали передавати на рівень місцевого самоврядування. У результаті частина міст уже змінила платіжки з червня. Серед них Кривий Ріг, Запоріжжя, Вознесенськ, Дрогобич і Чернівці. Додатково з 1 липня нові суми очікуються у Вінниці, Тернополі, Бородянці, Ужгороді та Черкасах.

Окремо увага прикута до ситуації в Кременчуці. Там обговорюється сценарій, за якого оплата за водні послуги для населення може зрости більш ніж удвічі. Офіційного затвердження поки немає, однак проєкт рішення виконкому вже оприлюднений міською радою.

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» пояснює необхідність змін економічними чинниками. Серед них — витрати на електроенергію, аварійні ремонти, оновлення мереж, а також забезпечення стабільної роботи персоналу.

Згідно з проєктними розрахунками, водопостачання планують встановити на рівні 32,82 грн за кубометр із ПДВ, а водовідведення — 34,62 грн. Наразі населення сплачує значно менше: 14,30 грн та 17,50 грн відповідно.

Запровадження оновлених ставок у разі ухвалення рішення очікується з 1 липня. Це може суттєво змінити структуру витрат домогосподарств у місті.

У ширшому контексті підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області відображає загальний процес адаптації житлово-комунального сектору до зростання собівартості ресурсів та енергетичних витрат.

Фахівці зазначають, що подальша динаміка залежатиме від економічної ситуації, вартості енергоносіїв і рішень місцевих органів влади щодо балансу між витратами підприємств і платоспроможністю населення.

Джерело: telegraf

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