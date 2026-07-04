Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна отримати у вигляді окремої кімнати в двокімнатній квартирі.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається доступним завдяки новим приватним пропозиціям у місті та Харківському районі, передає видання Politeka.

Власники квартир і будинків готові безоплатно надати тимчасовий прихисток переселенцям на різні терміни.

Один із варіантів розташований у селищі Бабаї Харківського району. Там пропонують приватний будинок із двома кімнатами та кухнею, розрахований на трьох людей. Оселя підключена до газопостачання й водопостачання, однак потребує косметичного ремонту. Санвузол знаходиться на подвір'ї, ванної кімнати немає.

Біля будинку є господарські споруди, погріб і простора земельна ділянка. Поряд розташовані ліс і озеро, а відстань до Харкова становить близько 12 кілометрів.

Ще одна пропозиція доступна безпосередньо в обласному центрі. Власник готовий надати трикімнатну квартиру для проживання жінки з дитиною. Помешкання обладнане необхідною побутовою технікою, а також допускається проживання з домашніми тваринами.

Крім цього, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна отримати у вигляді окремої кімнати в двокімнатній квартирі. Такий варіант пропонують жінці, яка готова допомагати літній господині у повсякденних справах. При цьому постійний догляд не потрібен.

Фахівці рекомендують перед заселенням уточнювати умови проживання, терміни розміщення та інші деталі безпосередньо з власниками. Перелік доступних пропозицій регулярно оновлюється, тому переселенцям радять стежити за появою нових оголошень.

Нові пропозиції можуть з'являтися регулярно, тому актуальність інформації варто перевіряти безпосередньо перед зверненням до власників.

Джерело: Допомагай

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