Подорожчання продуктів у Харкові фіксують аналітики споживчого ринку на тлі змін у вартості базових товарних позицій, передає Politeka.

За даними моніторингу, пшеничне борошно «Хуторок» (2 кг) у липні в середньому коштує 70,96 грн. У торговельних мережах Megamarket та Novus його ціна коливається в межах 67,92–74,00 грн. Протягом червня середній показник зріс на 1,41 грн, що вказує на повільне, але стабільне коригування вартості на фоні загальних ринкових коливань і витрат на логістику.

Схожа динаміка спостерігається і в сегменті хлібобулочних виробів. Пшеничний хліб нарізка (650 г) у середньому коштує 49,99 грн. За місяць його вартість збільшилася приблизно на 1,00 грн після переходу від рівня 48,99 грн на початку червня. Експерти пов’язують це з підвищенням собівартості сировини та енерговитрат у виробництві.

У рибному сегменті зміни більш відчутні. Короп патраний (1 кг) у середньому продається за 374,50 грн. У мережах Novus і Megamarket розбіжність становить від 359,00 до 390,00 грн. За червень середній показник додав близько 20 грн, що стало найбільшим приростом серед розглянутих позицій і відображає зменшення пропозиції на ринку.

Додатково аналітики звертають увагу, що на цінову динаміку впливають сезонні фактори, витрати на транспортування та нерівномірність постачання між регіональними складами й торговими мережами. Це створює короткострокові коливання навіть у сегменті базових продуктів.

У цьому контексті Подорожчання продуктів у Харкові розглядається як частина ширшого процесу поступової перебудови цінової структури продовольчого ринку, де навіть незначні зміни у витратах виробників і постачальників швидко відображаються на роздрібній вартості.

Аналітики прогнозують, що за збереження поточних умов ринок і надалі демонструватиме помірне зростання цін із періодичними коливаннями залежно від сезону та обсягів постачання.

Джерело: Мінфін

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