Подорожчання продуктів у Харкові поступово набуває системного характеру, що підтверджують оновлені дані роздрібного ринку та зміни в базовому споживчому кошику, передає Politeka.

У сегменті бакалії борошно «Хуторок» пшеничне (2 кг) утримує середній рівень 70,96 грн. У торгових мережах спостерігається розбіжність: Megamarket пропонує товар за 74,00 грн, тоді як Novus — за 67,92 грн. У порівнянні з травнем, коли середній показник становив 68,72 грн, фіксується поступове зростання вартості. Аналітики пов’язують це з корекцією закупівельних цін і витратами на логістику.

У рибному сегменті короп патраний (1 кг) демонструє більш виражену динаміку. Середня ціна наразі сягає 374,50 грн, а діапазон у магазинах коливається від 359,00 до 390,00 грн. За місяць приріст становить близько 20 грн. Причинами називають сезонні коливання пропозиції, витрати на вирощування та доставку, а також активізацію попиту в роздрібному продажі.

Схожа, але менш різка картина спостерігається у хлібобулочному сегменті. Хліб пшеничний нарізка (650 г) коштує близько 49,99 грн, тоді як місяцем раніше середній рівень становив 48,32 грн. Зміна виглядає помірною, однак у масштабі базових витрат для домогосподарств вона формує додаткове навантаження.

Окремо експерти відзначають, що коливання вартості продуктів відбуваються нерівномірно: частина категорій дорожчає через виробничі витрати, інші — через скорочення пропозиції на ринку або сезонні фактори. Це створює фрагментовану, але стійку тенденцію до підвищення цін.

На цьому тлі подорожчання продуктів у Харкові поступово впливає на загальний рівень витрат населення, особливо в сегменті щоденного споживання, де навіть незначні зміни швидко накопичуються у підсумкових витратах сімейного бюджету.

Джерело: Мінфін

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