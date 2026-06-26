Подорожчання продуктів у Харкові найбільш помітно проявляється в сегменті консервів.

Подорожчання продуктів у Харкові фіксується за даними моніторингу роздрібних мереж, де зміни торкнулися хліба, рису та консервованих овочевих виробів протягом останнього місяця, повідомляє Politeka.

Пшеничний хліб нарізка 650 г у середньому коштує 49,99 грн. У мережі Novus зафіксовано саме таку ціну станом на 22 червня 2026 року. У травні середній показник тримався на рівні 48,32 грн, що свідчить про підвищення приблизно на 1 грн за місяць. Протягом більшої частини травня вартість залишалася стабільною — 48,99 грн, однак наприкінці червня відбулося коригування вгору.

Сегмент рису довгого типу демонструє різноспрямовані показники залежно від торговельної мережі. Середня ціна становить 61,40 грн за кілограм. Водночас у магазинах зафіксовано розбіжності: Metro — 46,90 грн, Megamarket — 52,00 грн, Auchan — 66,70 грн, Novus — 79,99 грн. У травні середнє значення було нижчим і складало 59,77 грн, тобто зафіксовано зростання майже на 2 грн.

Найбільш помітна зміна відбулася в категорії консервованої продукції. Ікра з кабачків 440 г наразі коштує 104,00 грн у Novus. У травні середній рівень становив 81,16 грн, що означає суттєве підвищення більш ніж на 39 грн за місяць. Стрибок відбувся нерівномірно: частина періоду зберігала нижчі значення, але з кінця травня ціна закріпилася на вищому рівні.

У цьому контексті Подорожчання продуктів у Харкові найбільш помітно проявляється в сегменті консервів, тоді як хлібобулочні вироби та бакалія демонструють помірніші коливання.

Загалом динаміка свідчить про нерівномірне зростання вартості базових товарів, де зміни залежать від категорії продукції та торговельної мережі.

Джерело: Мінфін

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