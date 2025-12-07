Замість розповсюдження традиційних продуктових наборів мешканці отримуватимуть грошову допомогу у Харківській області для пенсіонерів та інших категорій українців.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надаватиметься частині мешканців громади, замість безкоштовних продуктів, які роздавали раніше, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Богодухівської міської ради.

Богодухівська міська рада повідомила мешканців громади про важливі зміни в системі надання гуманітарної допомоги. До ради надійшов офіційний лист від благодійної організації «АДРА Україна», яка є партнером Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй (WFP). У ньому йдеться про перехід до нового механізму підтримки населення, що почала діяти з вересня 2025 року.

Як зазначається у зверненні, відтепер замість розповсюдження традиційних продуктових наборів мешканці отримуватимуть грошову допомогу у Харківській області для пенсіонерів та інших категорій українців. Такий формат дозволить громадянам самостійно визначати найнеобхідніші для себе товари та послуги, підвищить гнучкість підтримки й зробить її більш адресною.

Отримувачами стануть домогосподарства, які належать до категорій соціально вразливого населення. Також на виплати можуть розраховувати ті сім’ї, які раніше вже подавали свої дані для участі у програмі гуманітарної допомоги.

Механізм надання грошової допомоги у Харківській області для пенсіонерів та інших категорій українців передбачає виплату по 1200 гривень на одну особу щомісяця. Кошти перераховуватимуться на банківський рахунок голови домогосподарства, при цьому сума враховуватиме кількість зареєстрованих членів родини. Важливо, що додатково проходити перевірку або повторно реєструватися для отримання цієї допомоги не потрібно.

Тривалість програми наразі визначена як безстрокова – вона діятиме доти, доки буде наявне фінансування та відповідні рішення Всесвітньої продовольчої програми. У разі внесення змін до умов програми або її завершення мешканців громади обов’язково проінформують додатково через офіційні канали міської ради.

