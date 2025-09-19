Підвищення тарифів на воду у Харківській області передбачає, що вже з 1 січня 2026 року за централізоване водопостачання та водовідведення доведеться сплачувати на 13,2% більше, повідомляє Politeka.

Попри пояснення влади, що це вимушений крок, громадяни вважають тарифи завищеними, а послуги водоканалу – недостатньо якісними.

Останній перегляд розцінок у місті відбувся 1 січня 2025 року. Тоді кубометр водопостачання оцінювали у 49,40 грн, водовідведення – 83,10 грн, що разом давало 132,50 грн за кубометр та 27,04 грн щомісячної абонплати. З початком нового року тариф зросте на 17,49 грн, тож підсумкова сума становитиме 149,99 грн за куб. У міській раді пояснили: зростання обумовлене постійним збільшенням витрат підприємства та потребою модернізації очисних споруд.

За словами директора «Водоканалу» Миколи Дубини, на ремонт та оновлення обладнання знадобиться близько 400 млн грн, а реалізація проєкту відбуватиметься поетапно з залученням інвесторів.

Місцеві жителі активно обговорюють ситуацію у коментарях під дописом міської ради. Люди зазначають, що навіть попередні тарифи не відповідали якості води, а нинішнє підвищення суттєво вплине на сімейні бюджети. Громада закликає провести незалежну перевірку стану водопостачання та обґрунтованості тарифів. Дискусія загострюється, адже для багатьох жителів Берестина вода – це не лише економічне питання, а й щоденна якість життя та безпека.

Отже, підвищення тарифів на воду у Харківській області викликає справжнє обурення серед мешканців Берестина, адже баланс між ціною та якістю послуг поки що сприймається як несправедливий. Міська влада наголошує на необхідності інвестицій та модернізації, проте для громади головним залишається реальний рівень комунальних послуг та доступність води.

Джерело: Берестин Інфо

