Робота для пенсіонерів в Одесі залишається актуальною на тлі стабільного попиту на працівників у сфері торгівлі, логістики та технічної підтримки.

Робота для пенсіонерів в Одесі охоплює як офісні посади, так і вакансії у сфері обслуговування та перевезень, повідомляє Politeka.

Про це свідчать актуальні вакансії, опубліковані на платформі Work.ua.

У сфері технічної підтримки, до прикладу, відкрита вакансія спеціаліста для компанії, яка працює з системами GPS моніторингу та IoT рішеннями. Роботодавець шукає фахівця для участі у розробці та підтримці рішень на базі платформи Wialon.

Дана робота для пенсіонерів в Одесі передбачає створення і супровід скриптів та вебсервісів, що взаємодіють із Wialon API та SDK, а також інтеграцію з зовнішніми системами на кшталт 1С, CRM і облікових сервісів.

Заробітна плата за цією вакансією пропонується у межах від 20 000 грн до 40 000, залежно від рівня кваліфікації та обсягу виконаних завдань.

У торговельному секторі таакож є позиція продавця у супермаркеті «Сільпо», розташованому в районі 10 станції Фонтанської дороги. Компанія запрошує відповідальних і комунікабельних працівників, яким подобається взаємодія з людьми.

Основні обов’язки полягають у якісній комплектації товарів відповідно до замовлень покупців і ввічливому спілкуванні з гостями магазину. Рівень оплати праці становить від 24 300 грн до 25 400.

Ще одним напрямом, де доступна робота для пенсіонерів в Одесі, є логістика та перевезення. У місті є посада водія експедитора для доставки м’ясної продукції по облцентру та регіону.

Для цієї вакансії необхідні водійські посвідчення категорій B та C. Працівникам надається спецодяг, на підприємстві є їдальня та гуртожиток. Заробітна плата складає від 21 000 грн до 24 000.

