Работа для пенсионеров в Одессе включает как офисные должности, так и вакансии в сфере обслуживания и перевозок, сообщает Politeka.
Об этом свидетельствуют актуальные вакансии, опубликованные на платформе Work.ua.
В сфере технической поддержки, например, открыта вакансия специалиста для компании, работающей с системами GPS мониторинга и IoT решениями. Работодатель ищет специалиста для участия в разработке и поддержке решений на базе платформы Wialon.
Данная работа для пенсионеров в Одессе предполагает создание и сопровождение скриптов и вебсервисов, взаимодействующих с Wialon API и SDK, а также интеграцию с внешними системами типа 1С, CRM и учетных сервисов.
Заработная плата по этой вакансии предлагается в пределах от 20 000 до 40 000 грн, в зависимости от уровня квалификации и объема выполненных задач.
В торговом секторе также есть позиция продавца в супермаркете «Сільпо», расположенном в районе 10 станции Фонтанской дороги. Компания приглашает ответственных и коммуникабельных работников, которым нравится взаимодействие с людьми.
Основные обязанности состоят в качественной комплектации товаров в соответствии с заказами покупателей и вежливом общении с гостями магазина. Уровень оплаты труда составляет от 24300 грн до 25400.
Еще одним направлением, где доступна работа для пенсионеров в Одессе, является логистика и перевозка. В городе есть водительская должность экспедитора для доставки мясной продукции по облцентру и региону.
Для этой вакансии необходимы водительские удостоверения категорий B и C. Работникам предоставляется спецодежда, на предприятии еть столовая и общежитие. Заработная плата составляет от 21000 грн до 24000.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: правила выдачи изменились, как именно.
Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Одесской области: что будет стоить на 30 процентов больше.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь в Одесской области: как получить более 6 тысяч гривен.