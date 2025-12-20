Работа для пенсионеров в Одессе остается актуальной на фоне стабильного спроса работников в сфере торговли, логистики и технической поддержки.

Работа для пенсионеров в Одессе включает как офисные должности, так и вакансии в сфере обслуживания и перевозок, сообщает Politeka.

Об этом свидетельствуют актуальные вакансии, опубликованные на платформе Work.ua.

В сфере технической поддержки, например, открыта вакансия специалиста для компании, работающей с системами GPS мониторинга и IoT решениями. Работодатель ищет специалиста для участия в разработке и поддержке решений на базе платформы Wialon.

Данная работа для пенсионеров в Одессе предполагает создание и сопровождение скриптов и вебсервисов, взаимодействующих с Wialon API и SDK, а также интеграцию с внешними системами типа 1С, CRM и учетных сервисов.

Заработная плата по этой вакансии предлагается в пределах от 20 000 до 40 000 грн, в зависимости от уровня квалификации и объема выполненных задач.

В торговом секторе также есть позиция продавца в супермаркете «Сільпо», расположенном в районе 10 станции Фонтанской дороги. Компания приглашает ответственных и коммуникабельных работников, которым нравится взаимодействие с людьми.

Основные обязанности состоят в качественной комплектации товаров в соответствии с заказами покупателей и вежливом общении с гостями магазина. Уровень оплаты труда составляет от 24300 грн до 25400.

Еще одним направлением, где доступна работа для пенсионеров в Одессе, является логистика и перевозка. В городе есть водительская должность экспедитора для доставки мясной продукции по облцентру и региону.

Для этой вакансии необходимы водительские удостоверения категорий B и C. Работникам предоставляется спецодежда, на предприятии еть столовая и общежитие. Заработная плата составляет от 21000 грн до 24000.

Последние новости Украины: