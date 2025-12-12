В 2025 году центр «Гостиная Хата» обновил порядок предоставления бесплатных продуктов для ВПЛ в Одессе, сообщает Politeka.
Как проинформировали на официальной странице организации в Фейсбуке, теперь каждый день центр обеспечивает 50 наборов, а приоритет предоставляется новоприбывшим переселенцам в течение первых трех месяцев после регистрации справки внутренне перемещенного лица.
Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе предоставляются ограниченным количеством. Помощь новоприбывшим оказывается раз в месяц в течение первых трех месяцев со дня регистрации.
Другие категории получают продуктовые наборы раз в два месяца. Среди них матери, которые самостоятельно воспитывают детей при наличии справки, семьи с беременными женщинами, проживающие самостоятельно пенсионеры старше 70 лет, семьи, состоящие из двух пенсионеров старше 70 лет, а также одинокие люди с инвалидностью 1 и 2 группы и многодетные семьи.
Для переселенцев из Херсона доступ к продовольственным наборам возможен раз в два месяца в центре «Гостиная Хата» или в Центре от херсонской общины «Свободные Вместе».
При этом получение бесплатных продуктов для ВПЛ в Одессе в одном центре не позволяет получить ее в другом раньше, чем через два месяца.
Кроме продовольственных пакетов, центр предоставляет детское питание раз в месяц, а также все необходимые товары по уходу и гигиене, включая взрослые и детские подгузники, медицинское оборудование и медикаменты
Специалисты ячейки отмечают, что помощь оказывается исключительно переселенцам с территорий, где ведутся активные боевые действия, зарегистрированные в 2022-2025 годах.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одесской области: кому установили высокие тарифы.
Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: как получить убежище на год.
Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Одессе: чего жителям ждать.