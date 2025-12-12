Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе для многих уязвимых групп населения являются настоящим спасательным кругом.

В 2025 году центр «Гостиная Хата» обновил порядок предоставления бесплатных продуктов для ВПЛ в Одессе, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальной странице организации в Фейсбуке, теперь каждый день центр обеспечивает 50 наборов, а приоритет предоставляется новоприбывшим переселенцам в течение первых трех месяцев после регистрации справки внутренне перемещенного лица.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе предоставляются ограниченным количеством. Помощь новоприбывшим оказывается раз в месяц в течение первых трех месяцев со дня регистрации.

Другие категории получают продуктовые наборы раз в два месяца. Среди них матери, которые самостоятельно воспитывают детей при наличии справки, семьи с беременными женщинами, проживающие самостоятельно пенсионеры старше 70 лет, семьи, состоящие из двух пенсионеров старше 70 лет, а также одинокие люди с инвалидностью 1 и 2 группы и многодетные семьи.

Для переселенцев из Херсона доступ к продовольственным наборам возможен раз в два месяца в центре «Гостиная Хата» или в Центре от херсонской общины «Свободные Вместе».

При этом получение бесплатных продуктов для ВПЛ в Одессе в одном центре не позволяет получить ее в другом раньше, чем через два месяца.

Кроме продовольственных пакетов, центр предоставляет детское питание раз в месяц, а также все необходимые товары по уходу и гигиене, включая взрослые и детские подгузники, медицинское оборудование и медикаменты

Специалисты ячейки отмечают, что помощь оказывается исключительно переселенцам с территорий, где ведутся активные боевые действия, зарегистрированные в 2022-2025 годах.

