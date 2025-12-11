Денежная помощь от ООН в Николаевской области предоставляется части украинцев, отвечающих определенным критериям, однако эксперты призывают быть осмотрительными, чтобы не стать жертвой мошенников, сообщает Politeka.

Выплаты предусмотрены для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), получивших официальный статус за последние шесть месяцев, а также для граждан, вернувшихся в Украину после вынужденного переезда за границу. В приоритете семьи с неполной структурой, пожилые люди или члены с особыми потребностями. Кроме социальных условий, важен экономический критерий: доход на одного члена семьи не должен превышать 6,3 тысячи гривен в месяц, а семья не должна получать помощь от УВКБ ООН в течение последних трех месяцев.

Для оформления выплат требуются паспорт, ИНН, справка о статусе ВПЛ и IBAN гривневого счета главного заявителя. При наличии детей или лиц с инвалидностью добавляют свидетельства и медицинские документы.

Выплаты производятся одним платежом на три месяца. Средства можно получить на банковский счет, наличными через Western Union или на цифровой кошелек. При получении через Western Union необходимо получать SMS с контрольным номером денежного перевода (MTCN) и паспорт.

Эксперты советуют избегать мошеннических схем, таких как поддельные сайты, объявления в соцсетях и предложения «помощи за деньги». Безопасная практика включает проверку информации на официальных ресурсах, не передачу реквизитов посторонним лицам и игнорирование сомнительных ссылок.

Таким образом, денежная помощь от ООН в Николаевской области может стать реальным ресурсом для поддержки семей, отвечающих критериям, одновременно требует внимательности при оформлении и получении средств.

Источник: epravda.com.ua.

