Гуманитарная помощь в Сумской области предоставляется не только для пенсионеров, но становится важной поддержкой и для других людей, попавших в сложные обстоятельства.

В Сумской области набирает обороты проект гуманитарной помощи для пенсионеров и других уязвимых категорий, целью которого является обеспечить временное жилье, сообщает Politeka.

Как говорится на официальной Фейсбук-странице Социальной защиты Сум, вскоре свои двери откроет новый модульный городок для тех, кто из-за войны войны или чрезвычайных ситуаций остался без дома.

В первую очередь речь идет о внутренне перемещенных лицах и семьях, наиболее нуждающихся в поддержке. Именно в этом контексте важна гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области, ведь именно пожилые люди часто остаются в наиболее уязвимом положении.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предусматривает возможность поселения в строящийся в Сумах модульный городок. Ответственным за определение потребностей граждан и их учет Департамент социальной защиты населения.

Именно здесь принимаются заявления на размещение во временных сооружениях. Чтобы стать на учет, нужно написать заявление по установленному образцу. Подать его можно лично в Департаменте социальной защиты по адресу город Сумы, улица Харьковская, 35, общественная приемная, рабочее место №15.

Важно иметь при себе необходимые документы. В их числе паспортные данные, идентификационный код, а также справку внутренне перемещенного лица. Документы должны быть как у самого заявителя, так и у членов его семьи, если они тоже претендуют на поселение.

В приоритете семьи с детьми, внутренне перемещенные лица, люди, чьи дома пострадали от войны, а также оставшиеся без поддержки.

Модульный городок должен стать временным убежищем, которое поможет людям пережить сложный период.

