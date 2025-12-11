В Сумской области набирает обороты проект гуманитарной помощи для пенсионеров и других уязвимых категорий, целью которого является обеспечить временное жилье, сообщает Politeka.

Как говорится на официальной Фейсбук-странице Социальной защиты Сум, вскоре свои двери откроет новый модульный городок для тех, кто из-за войны войны или чрезвычайных ситуаций остался без дома.

В первую очередь речь идет о внутренне перемещенных лицах и семьях, наиболее нуждающихся в поддержке. Именно в этом контексте важна гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области, ведь именно пожилые люди часто остаются в наиболее уязвимом положении.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предусматривает возможность поселения в строящийся в Сумах модульный городок. Ответственным за определение потребностей граждан и их учет Департамент социальной защиты населения.

документы, паспорт, прописка

Именно здесь принимаются заявления на размещение во временных сооружениях. Чтобы стать на учет, нужно написать заявление по установленному образцу. Подать его можно лично в Департаменте социальной защиты по адресу город Сумы, улица Харьковская, 35, общественная приемная, рабочее место №15.

Важно иметь при себе необходимые документы. В их числе паспортные данные, идентификационный код, а также справку внутренне перемещенного лица. Документы должны быть как у самого заявителя, так и у членов его семьи, если они тоже претендуют на поселение.

В приоритете семьи с детьми, внутренне перемещенные лица, люди, чьи дома пострадали от войны, а также оставшиеся без поддержки.

Модульный городок должен стать временным убежищем, которое поможет людям пережить сложный период.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право