Новая система оплаты за проезд по Сумской области стала удобным, современным и многофункциональным инструментом.

Новая система оплаты за проезд в Сумской области начала действовать в одном из городов региона, изменения упростили покупку билета в транспорте, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Новая система оплаты за проезд в Сумской области была введена в Конотопе — появилась электронная карта горожанина под названием Конотопка. Это новшество стало важным шагом в цифровизации городской транспортной системы. По информации местных служб, в городе установлено 60 валидаторов в трамваях и автобусах, что позволяет полностью перейти на удобные и прозрачные электронные расчеты.

Разработка проекта продолжалась с прошлого года, и теперь он реализован комплексно и в техническом, и в визуальном аспектах. Разработчики отмечают, что к электронной карте можно будет привязать специальное мобильное приложение, которое значительно расширит возможности для жителей.

По словам руководителя проекта развития электронного билета E-Pass Александра Колесникова, приложение позволяет не только оплачивать проезд, но и получать доступ к другим городским сервисам: просматривать актуальные новости, становиться в электронную очередь в ЦНАП, медицинские учреждения и пользоваться другими полезными услугами. Такой подход имеет целью создать единое цифровое пространство для конотопцев.

Введение электронной системы повлияет и на работу персонала транспортных предприятий. Директор КП «Конотопское трамвайное управление» Виктор Тимошенко отметил, что изменения, прежде всего, будут касаться кондукторов.

Часть работников планируется перепрофилировать на другие производственные процессы, в частности на должность контролеров. Основной задачей предприятия становится не продажа бумажных билетов, а обеспечение максимального количества оплат проезда через электронные инструменты. По опыту других городов введение таких систем существенно увеличивает объем поступлений в кассы перевозчиков. Поэтому главной целью здесь есть повышение финансовой эффективности и развитие стабильной системы общественного транспорта в городе.

Источник: Суспільне.

