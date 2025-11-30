Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области направлена ​​на подготовку к зимнему периоду 2025-2026 года.

Благотворительная организация БФ Каритас Сумы в партнерстве с международной гуманитарной организацией CRS объявила о старте регистрации на денежную помощь для ВПЛ в Сумской области, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении фонда Каритас. В рамках этой инициативы планируется предоставление финансовой поддержки жителям сельских территорий, в частности домохозяйств в Ольшанской и Недригайловской территориальных общинах.

Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области направлена ​​на подготовку к зимнему периоду 2025-2026 года, чтобы наиболее уязвимые категории населения смогли обеспечить свои базовые потребности в холодный сезон.

Организация призывает внимательно следить за графиком работы мобильной группы, которая будет проводить регистрацию заявителей в указанные дни и населенные пункты.

Финансовая поддержка оказывается тем домохозяйствам, где проживают люди, отвечающие хотя бы одному из определенных критериев уязвимости. К таким категориям относятся:

лиц с инвалидностью первой или второй группы, а также имеющих инвалидность с детства;

пожилых людей, которым исполнилось 65 лет и старше;

одиноких матерей, одиноких родителей или опекунов несовершеннолетних детей;

беременных женщин, а также матерей, кормящих младенцев или детей в возрасте до 3 лет;

родителей или матерей, воспитывающих приемных несовершеннолетних детей;

людей с тяжелыми заболеваниями, то есть существенно ограничивающими физические или психические возможности и нуждающимися в дорогостоящем лечении, которое невозможно покрыть с доходов семьи;

многодетные семьи, в составе которых 3 и более несовершеннолетних детей.

Для участия в программе, каждый заявитель должен предоставить полный пакет документов. Среди обязательных – паспорт гражданина Украины и идентификационный код (оригиналы), справка внутриперемещенного лица, номер банковского счета в формате IBAN, а также документы, подтверждающие принадлежность к определенной уязвимой категории.

Кроме того, обязательно представление справки о доходах. Это может быть документ из налоговой службы, справки ОК-5 или ОК-7, которые можно получить через приложение "Действие" или на официальном портале Пенсионного фонда, а также справка из Пенсионного фонда или Фонда социального страхования о получении пенсий или социальных выплат. Для физических лиц-предпринимателей допускается подача декларации о доходах.

Вместе с тем программа предусматривает определенные ограничения. Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области не предоставляется в случаях, когда домохозяйство уже получало аналогичную финансовую поддержку от других организаций. Также ограничения относятся к внутренне перемещенным лицам, зарегистрированным после 24 февраля 2022 года. Кроме того, финансовая помощь не назначается, если средний доход на одного человека в домохозяйстве превышает 6160 гривен.

