Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области предоставляется Обществом Красного Креста Украины, однако не все могут рассчитывать на поддержку, сообщает Politeka.net.

Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области предоставляется международными организациями в рамках реализации проекта по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий населения, в частности из числа внутренне перемещенных лиц, предусмотренного Постановлением Кабинета Министров Украины от 26 апреля 2022 года № 487 «О реализации совместного с Миссией Международного Комитета Червона дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий населения».

Сбор данных предполагает предоставление вами сведений о себе и членах семьи (детей и недееспособных лиц), а именно:

ФИО согласно идентификационному документу;

РНОКПП (ИНН)

Паспорт гражданина, ID-карта, Вид на постоянное или временное проживание, Свидетельство о рождении ребенка;

Адреса зарегистрированного и фактического места жительства;

Ваш номер телефона;

IBAN (необходим для выплаты пособия на счет).

Персональные данные физических лиц – заявителей на получение денежной помощи для ВПЛ в Сумской области от международных организаций собираются администратором информационной платформы является Помощь - государственным предприятием «Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики Украины» (далее – Администратор), передаются Министерству социальной политики (далее – Минсоцполитики Украины) и обрабатываются. Минсоцполитики Украины является владельцем базы персональных данных заявителей.

Решения о предоставлении выплат и сумм выплат принимают Международные организации. В приоритете есть самые незащищенные слои населения: люди с инвалидностью, многодетные семьи, малоимущие семьи и т.д.

