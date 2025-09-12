Нова система оплати проїзду в Сумській області стартувала 22 липня у Конотопі, де для користувачів запровадили картку «Конотопка», повідомляє Politeka.

Пільгові категорії громадян — учасники бойових дій, пенсіонери, особи з інвалідністю та багатодітні родини — мають можливість оформити спеціальні картки в управлінні соціального захисту. Процедура доступна у робочі дні безпосередньо у приміщенні установи. Для школярів планується окремий електронний абонемент, який готують до запуску з 1 вересня.

Паперові квитки з продажу зняли, натомість колишніх кондукторів перевели на інші позиції, а частину персоналу залучили як контролерів. Працівники допомагають містянам освоювати нову систему. Керівник підприємства Віктор Тимошенко зауважив, що в інших населених пунктах подібний досвід позитивно вплинув на фінансові надходження.

Валідатори підключені у шістдесяти одиницях транспорту, серед яких автобуси та трамваї. Для зручності мешканців створили мобільний застосунок, за допомогою якого можна не лише оплачувати поїздки, а й ставати в електронні черги у ЦНАП або лікарнях та отримувати інформацію про події в місті.

Ініціатор E-Pass Олександр Колесніков відзначив, що «Конотопка» має ширший функціонал, ніж звичні способи оплати. Дизайн пов’язаний із річкою, що історично протікала територією міста. Комерційний директор КП «Конотопське трамвайне управління» Сергій Тягній назвав запуск важливим кроком для розвитку громади.

Міський голова Артем Семеніхін пояснив, що проєкт реалізований за підтримки Easy Pay. У підсумку нова система оплати проїзду в Сумській області забезпечила сучасний, швидкий і зручний спосіб використання транспорту, істотно зменшивши час на придбання квитків.

Джерело: Конотопська міськрада

