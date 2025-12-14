Жителям розповіли про прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 грудня у Запоріжжі.

Прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 грудня у Запоріжжі демонструє стримане похолодання та відсутність різких перепадів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Метеофор.

Період вирізнятиметься відносною стабільністю, що дозволяє заздалегідь оцінити умови на кожен день.

У понеділок очікуються приблизно +5 удень та +1 уночі. У вівторок температурні значення залишаться подібними: близько +4 у світлий час і +1 у темний. Середа продовжить майже ідентичну картину без суттєвих змін.

Четвер матиме м’якішу динаміку — вдень прогнозують +6, а після заходу температура знизиться до +3. У п’ятницю спостерігатиметься така сама ситуація, що підкреслює сталу тенденцію періоду. Вихідні також принесуть близько +6 удень та +3 у нічні години, забезпечуючи рівномірний характер усього тижня. Саме тому прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 грудня у Запоріжжі свідчить про відсутність різких змін, що робить ситуацію передбачуваною для містян.

Для комфортного пересування варто врахувати прохолодні ранки та вологість, яка може зростати в окремі години. Одяг із щільної тканини й тепле взуття допоможуть зменшити дискомфорт. Водіям корисно перевірити роботу фар, рівень рідини в системах та стан шин — це підвищить безпеку під час поїздок. А тим, хто багато часу проводить надворі, слід планувати активність так, щоб уникати тривалого охолодження.

У таку пору жителям міста корисно заздалегідь перевіряти стан одягу та взуття, щоб впевнено почуватися під час прохолодних ранків. Водіям варто планувати поїздки з невеликим запасом часу, адже коливання температури може впливати на покриття доріг. Для тривалих прогулянок доречно мати теплий напій, який допоможе зберегти комфорт у періоди підвищеної вологості та вечірнього холоду.

