У межах ініціативи передбачено широкий спектр гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харкові.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові надається від благодійного фонду "Карітас" в рамках роботи важливого проєкту, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Проєкт спрямований на покращення умов життя людей, які опинилися в особливо вразливих життєвих обставинах: самотніх літніх осіб, немічних та невиліковно хворих, а також внутрішньо переміщених українців, котрі потребують постійної або тимчасової сторонньої підтримки.

У межах ініціативи «Підвищення якості життя людей у Харкові шляхом надання послуг по догляду вдома» передбачено широкий спектр гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харкові, серед яких:

догляд за тілом важкохворих та немічних людей;

ведення домашнього господарства;

консультації та навчання родичів з основ догляду;

можливість користування реабілітаційним обладнанням;

моніторинг стану здоров’я (контроль рівня глюкози в крові, вимірювання артеріального тиску, обробка ран і пролежнів, закапування очей та ін.).

Окремою важливою частиною роботи є забезпечення соціально незахищених громадян доступом до необхідних засобів реабілітації та догляду. Серед них:

ходунки різних типів та модифікацій;

ролатори з регулюванням висоти сидіння;

протипролежневі матраци;

опорні палиці з антиковзким механізмом;

ліктьові милиці з опорою на передпліччя, палиці-орієнтири;

складні регульовані ходунки;

приліжкові туалетні стільці;

насадки на унітаз;

сходинки для ванни;

ванночки для миття голови лежачим хворим;

інвалідні візки;

дитячі та підліткові пахові милиці;

ходунки для дітей.

Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки фінансовій підтримці Анастасії Шкільник та Джима Кінгама (фонд КНЕБА).

