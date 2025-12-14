Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові надається від благодійного фонду "Карітас" в рамках роботи важливого проєкту, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Проєкт спрямований на покращення умов життя людей, які опинилися в особливо вразливих життєвих обставинах: самотніх літніх осіб, немічних та невиліковно хворих, а також внутрішньо переміщених українців, котрі потребують постійної або тимчасової сторонньої підтримки.

У межах ініціативи «Підвищення якості життя людей у Харкові шляхом надання послуг по догляду вдома» передбачено широкий спектр гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харкові, серед яких:

  • догляд за тілом важкохворих та немічних людей;
  • ведення домашнього господарства;
  • консультації та навчання родичів з основ догляду;
  • можливість користування реабілітаційним обладнанням;
  • моніторинг стану здоров’я (контроль рівня глюкози в крові, вимірювання артеріального тиску, обробка ран і пролежнів, закапування очей та ін.).

Окремою важливою частиною роботи є забезпечення соціально незахищених громадян доступом до необхідних засобів реабілітації та догляду. Серед них:

  • ходунки різних типів та модифікацій;
  • ролатори з регулюванням висоти сидіння;
  • протипролежневі матраци;
  • опорні палиці з антиковзким механізмом;
  • ліктьові милиці з опорою на передпліччя, палиці-орієнтири;
  • складні регульовані ходунки;
  • приліжкові туалетні стільці;
  • насадки на унітаз;
  • сходинки для ванни;
  • ванночки для миття голови лежачим хворим;
  • інвалідні візки;
  • дитячі та підліткові пахові милиці;
  • ходунки для дітей.

Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки фінансовій підтримці Анастасії Шкільник та Джима Кінгама (фонд КНЕБА).

