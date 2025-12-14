Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові надається від благодійного фонду "Карітас" в рамках роботи важливого проєкту, пише Politeka.net.
Про це йдеться на сайті організації.
Проєкт спрямований на покращення умов життя людей, які опинилися в особливо вразливих життєвих обставинах: самотніх літніх осіб, немічних та невиліковно хворих, а також внутрішньо переміщених українців, котрі потребують постійної або тимчасової сторонньої підтримки.
У межах ініціативи «Підвищення якості життя людей у Харкові шляхом надання послуг по догляду вдома» передбачено широкий спектр гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харкові, серед яких:
- догляд за тілом важкохворих та немічних людей;
- ведення домашнього господарства;
- консультації та навчання родичів з основ догляду;
- можливість користування реабілітаційним обладнанням;
- моніторинг стану здоров’я (контроль рівня глюкози в крові, вимірювання артеріального тиску, обробка ран і пролежнів, закапування очей та ін.).
Окремою важливою частиною роботи є забезпечення соціально незахищених громадян доступом до необхідних засобів реабілітації та догляду. Серед них:
- ходунки різних типів та модифікацій;
- ролатори з регулюванням висоти сидіння;
- протипролежневі матраци;
- опорні палиці з антиковзким механізмом;
- ліктьові милиці з опорою на передпліччя, палиці-орієнтири;
- складні регульовані ходунки;
- приліжкові туалетні стільці;
- насадки на унітаз;
- сходинки для ванни;
- ванночки для миття голови лежачим хворим;
- інвалідні візки;
- дитячі та підліткові пахові милиці;
- ходунки для дітей.
Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки фінансовій підтримці Анастасії Шкільник та Джима Кінгама (фонд КНЕБА).
