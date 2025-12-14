Графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 грудня у Волинській області дасть змогу підготуватися до тимчасових побутових незручностей.

Графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 грудня у Волинській області торнеться низки вулиць в одному з населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 грудня у Волинській області стосуватиметься Турійська Ковельського району.

Роботи проводитимуться для забезпечення безпечної експлуатації газових мереж, тому споживачі будуть змушені залишатися без блакитного палива впродовж двох днів.

Фахівці наголошують, що важливо перекрити крани перед газовими приладами та підготуватися до тимчасових незручностей.