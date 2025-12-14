Графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 грудня у Волинській області торнеться низки вулиць в одному з населених пунктів, повідомляє Politeka.
Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на тиждень з 15 по 21 грудня у Волинській області стосуватиметься Турійська Ковельського району.
Роботи проводитимуться для забезпечення безпечної експлуатації газових мереж, тому споживачі будуть змушені залишатися без блакитного палива впродовж двох днів.
Фахівці наголошують, що важливо перекрити крани перед газовими приладами та підготуватися до тимчасових незручностей.
За графіком відключення газу на тиждень з 15 по 21 грудня у Волинській області у селищі Турійськ тимчасово буде припинено розподіл блакитного палива 16.12 з 10:00 до 17:00 17.12.
Обмеження торкнеться 309 споживачів, а саме мешканців вулиць Жежків, Ставецька, Торгова, Новоковельська, Волі, Травнева, Садова, Технічна, Підвальна, Підрічна, Ветеринарна, Багата, Молодіжна, а також провулків Підвальний, Надрічний та Ставецький.
Працівники філії відновлять газопостачання після завершення робіт і за умови наявності доступу до газових приладів у кожному будинку.
На всі інші дні поки що не заплановано ніяких обмежень. Про всі планові чи аварійні роботи оперативно повідомляють на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".
Тож споживачам рекомендують слідкувати за повідомленнями, щоб уникнути побутових незручностей. Окрім цього, інформація щодо порядку робіт доступна через кол-центр за номером 0 800 303 104.
