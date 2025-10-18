Початок опалювального сезону 2025 в Волинській області розпочався у Ковелі та Луцьку, повідомляють місцеві служби теплопостачання, повідомляє Politeka.

У Ковелі першочергово тепло подали до закладів соціальної інфраструктури: двох медичних установ, чотирьох дитсадків, 13 шкіл та спортивного комплексу. Водночас житлові будинки поки залишаються без опалення. За планом, теплопостачання для близько 28 тисяч мешканців буде запроваджене не раніше листопада.

Як зазначив керівник «Ковельтепла» Володимир Бойко, забезпечення теплом установ соціальної сфери є пріоритетним на старті сезону. Це дозволяє гарантувати комфортні умови для дітей, пацієнтів і персоналу лікарень, перш ніж перейти до житлового фонду.

У Луцьку опалювальний період 2025-2026 років розпочнеться з 16 жовтня, відповідно до рішення виконкому міської ради від 10 жовтня. Запуск теплопостачання зумовлений зниженням середньодобової температури протягом трьох днів до +8°C. Найперше тепло отримають дошкільні навчальні заклади, школи та лікарні. Після цього спеціалісти ДКП «Луцьктепло» поступово переведуть котельні та теплові мережі із літнього режиму на зимовий, а опалення житлового сектору буде подано протягом кількох днів.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Волинській області відбувається за чітким планом: спочатку забезпечується комфорт у соціальній сфері, потім поступово підключаються домогосподарства. Такий підхід дозволяє оптимально розподілити ресурси та гарантувати безперебійне теплопостачання для всіх споживачів у регіоні.

