У ДТЕК попередили про нові графіки відключення світла в межах КИївської області на період із 19 по 22 жовтня 2025 року.

Із 19 по 22 жовтня 2025 року в Київській області знову будуть застосовувати локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

За даними ДТЕК, у неділю, 19 жовтня, у Київській області діятимуть такі графіки відключення світла:

Переяслав (вул. Борисоглібська, Миколи Леонтовича, Альтицькі луки) – з 8:30 до 19:00;

Княжичі (Марії Лагунової, Шкільна, Куценко) – з 9:00 до 19:00;

Красне (Центральна, Слобода) – з 8:00 до 20:00.

Значно більше знеструмлень у регіоні заплановано на початок наступного тижня, пише Politeka. Зокрема в понеділок, 20 числа, без електроенергії з 9 до 19 години залишаться мешканці с. Требухів по вул. Березова, Броварська, Вільна, Вокзальна, Городня, Дніпровська, Каштанова, Космонавтів, Жулянівська, Малинова, Незалежності та ін.

У межах Бучанської громади в понеділок із 6 до 19 години знеструмлення відбудуться в Мироцькому (вулиці Шевченка, Миру, Калинівка) та Ворзелі (по вул. Городецького та за адресами Курортна, 64, 72, Яблунська, 1), а в середу – з 8:30 по 17:00 у Бучі (Києво-Мироцька), Блиставиці (Ярослава Мудрого, 1) та Мироцькому (Райдужна).

У Баришівській громаді цього дня обмеження будуть застосовувати з 9:00 до 19:00 частково в населених пунктах Баришівка, Веселинівка та Паришків, а в Гатненській – із 8:00 до 19:00 у с. Білогородка, Крюківщина, Гатне, Юрівка, Тарасівка.

У Рокитнянській громаді в Київській області графіки відключення світла діятимуть 20 жовтня з 8:00 до 18:30 в с. Насташка (Вишнева, Польова, Чорних Запорожців, пров. Польовий), Рокитне (Волі, Космонавтів). Також у Рокитному знеструмлення відбудуться 21 числа – вулиці Городня, Енергетиків, Новоселів, Селянська, Урожайна, та 22 – Незалежності, Травнева.

