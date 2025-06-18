Отключение света в Одесской области будет временным и запланированным.

Отключение света в Одесской области запланировано на 19 и 20 июня 2025 в связи с проведением профилактических работ в рамках Черноморской городской территориальной громады, сообщает Politeka.

Работы проводит АО "ДТЭК Одесские Электросети" с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в электросетях.

В среду, 19 июня , отключение электроэнергии будет продолжаться:

в Черноморске (ул. Парковая) с 08:00 до 17:00;

в Бурлачей Балке (ул. Виноградная, Северная, Садовая, Солнечная, Степная, Центральная, Шевченко, пер. Виноградный, Причал, Приморская, Школьная, другие) с 08:00 до 18:00;

в Александровке (ул. Горбунова Дмитрия, Защитников Украины, Садовая, Степная, пер. Степной) - с 08:00 до 20:00.

В четверг, 20 июня , обесточения ожидаются:

в Черноморске (ул. 1-го Мая, 8 Линия, Виноградная, Данченко, Набережная, Южная, Средняя, ​​Шевченко, просп. Мира и т.п.) с 08:00 до 19:00;

в Бурлачьей Балке (ул. Виноградная, Северная, Солнечная, Центральная, Шевченко и др.) с 08:00 до 18:00;

в Малодолинском (ул. Строительная, Вишневая, Вознесенская, Заводская, Мира, Паромная, Шмидта, пер. Весенний, пер. Шмидта и др.) с 08:00 до 20:00;

в Александровке – аналогично с 08:00 до 20:00.

Отключение света в Одесской области будет временным и запланированным. Жителям следует заранее подготовиться к обесточиванию: зарядить мобильные устройства, подготовить фонарики и позаботиться о хранении продуктов в холодильниках.

АО "ДТЭК Одесские Электросети" извиняется за временные неудобства и призывает жителей отнестись с пониманием к необходимым техническим мерам.

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